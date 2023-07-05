【迷信孕婦】師傅為BB擇日出世醫生1原因拒絕　孕婦尋醫生開刀被斥無腦

▲ 師傅為bb擇日出生，未足月被醫生拒絕，迷信孕婦尋可開刀醫生。(iStock圖片)

寶寶的健康要放在首位！一名孕婦找來命理師傅為寶寶擇日出生，惟日子未足月，醫生拒絕開刀，孕婦不放棄欲尋願意開刀的醫生，遭網民直斥她無腦。

近日，一名孕婦在Facebook討論區發帖分享，她表示聘請命理師傅擇好寶寶出生日子，打算入院剖腹生產。不過，師傅提議的日子，寶寶還未足月，只有37周又5日，所以醫生以未足月為由拒絕在擇好的日子開刀。

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孕婦認為只差2日沒有甚麼問題，欲堅持提早開刀，向醫生指若以月經週期推算，命理師傅所擇的日子已經足月，但醫生再次拒絕，指只以超聲波為準。

孕婦被主診醫生堅決拒絕後，在帖文中另尋可在37周又5日開刀的醫生。引起網民紛紛討論，全都斥孕婦過度迷信不顧寶寶健康，「今日先知原來有人係會咁迷信擇日呢樣嘢，而唔係為咗個B嘅身體健康着想」、「真的有必要咁堅持嗎？足月先出世真係不及擇日重要？」、「生仔真係要考牌」等。

有網民分享個人經歷指，醫學上37周已經是足月，部分醫生會願意為孕婦開刀，但是最終仍要按實際健康狀況決定，38周較穩定安全。孕婦聽取網民意見後，回覆：「當然最後會按醫生專業意見再作決定」。

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責任編輯︰王明芳