【騙案】上周逾5成網購騙案涉樂園門票　單宗最多損失近5.5萬元

▲ 上周逾5成網購騙案涉樂園門票，單宗最多損失近5.5萬元。（警方防騙專頁「守網者」圖片）

上周警方接報至少29宗關於網購門票的騙案，當中有16宗與主題樂園門票有關。日前，一名女子透過WeChat群組認識一名賣家，對方低價兜售樂園年票。女子不虞有詐，一口氣購買55張，並轉賬至對方銀行戶口。對方收款後隨即失聯，女子損失接近5.5萬元。

高危貨品排行榜 (4/7更新)

演唱會/主題公園門票/ 船票

手袋

電器

酒店/露營/旅遊套票

傢俬/家庭用品

玩具模型

手錶

智能電話

電子遊戲機/遊戲產品

貨幣兌換服務

以下為過去一周活躍的詐騙專頁：

Bees Travel

Hk-Holimood

LaLa香港百貨

Let's Go TraveL

Self-play

X-Fusion潮流百貨

不排除假冒同名專頁或帳號

警方指出，網購騙案無日無之，呼籲市民直接從官方渠道購買門票，並提防不明來歷的賣家，了解清楚賣方背景，搜尋其電話號碼、銀行戶口號碼、專頁名稱等資料並留意負評。

網購付款前，可在守網者網站的「防騙視伏器」或手機應用程式「防騙視伏App」輸入投資平台名稱、網址、電話、收款賬號，即時評估風險。

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責任編輯：陳麗娜