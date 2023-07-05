【騙案】上周逾5成網購騙案涉樂園門票 單宗最多損失近5.5萬元
社會 11:40 2023/07/05
上周警方接報至少29宗關於網購門票的騙案，當中有16宗與主題樂園門票有關。日前，一名女子透過WeChat群組認識一名賣家，對方低價兜售樂園年票。女子不虞有詐，一口氣購買55張，並轉賬至對方銀行戶口。對方收款後隨即失聯，女子損失接近5.5萬元。
高危貨品排行榜 (4/7更新)
- 演唱會/主題公園門票/ 船票
- 手袋
- 電器
- 酒店/露營/旅遊套票
- 傢俬/家庭用品
- 玩具模型
- 手錶
- 智能電話
- 電子遊戲機/遊戲產品
- 貨幣兌換服務
以下為過去一周活躍的詐騙專頁：
- Bees Travel
- Hk-Holimood
- LaLa香港百貨
- Let's Go TraveL
- Self-play
- X-Fusion潮流百貨
- 不排除假冒同名專頁或帳號
警方指出，網購騙案無日無之，呼籲市民直接從官方渠道購買門票，並提防不明來歷的賣家，了解清楚賣方背景，搜尋其電話號碼、銀行戶口號碼、專頁名稱等資料並留意負評。
網購付款前，可在守網者網站的「防騙視伏器」或手機應用程式「防騙視伏App」輸入投資平台名稱、網址、電話、收款賬號，即時評估風險。
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責任編輯：陳麗娜