  • 32°C
香港時間 : 2023705日 (週三) 13:07
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 區區有好校 靈戲逼人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 周潤發 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【騙案】上周逾5成網購騙案涉樂園門票　單宗最多損失近5.5萬元

社會 11:40 2023/07/05

分享：

分享：

熱門 區區有好校 靈戲逼人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 周潤發 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

上周逾5成網購騙案涉樂園門票，單宗最多損失近5.5萬元。（警方防騙專頁「守網者」圖片）

上周警方接報至少29宗關於網購門票的騙案，當中有16宗與主題樂園門票有關。日前，一名女子透過WeChat群組認識一名賣家，對方低價兜售樂園年票。女子不虞有詐，一口氣購買55張，並轉賬至對方銀行戶口。對方收款後隨即失聯，女子損失接近5.5萬元。

高危貨品排行榜 (4/7更新)

  • 演唱會/主題公園門票/ 船票
  • 手袋
  • 電器
  • 酒店/露營/旅遊套票
  • 傢俬/家庭用品
  • 玩具模型
  • 手錶
  • 智能電話
  • 電子遊戲機/遊戲產品
  • 貨幣兌換服務

以下為過去一周活躍的詐騙專頁：

  • Bees Travel
  • Hk-Holimood
  • LaLa香港百貨
  • Let's Go TraveL
  • Self-play
  • X-Fusion潮流百貨
  • 不排除假冒同名專頁或帳號

警方指出，網購騙案無日無之，呼籲市民直接從官方渠道購買門票，並提防不明來歷的賣家，了解清楚賣方背景，搜尋其電話號碼、銀行戶口號碼、專頁名稱等資料並留意負評。

網購付款前，可在守網者網站的「防騙視伏器」或手機應用程式「防騙視伏App」輸入投資平台名稱、網址、電話、收款賬號，即時評估風險。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳麗娜

相關文章

【優惠】一文看清開心購物節$15億禮遇　獨贏一年麥炸雞活動現正舉行
13:13 2023/07/04
【優惠】一文看清開心購物節$15億禮遇　獨贏一年麥炸雞活動現正舉行
【美食登陸】一粥麵今夏推即叫即蒸台式滷肉刈包　優惠期內套餐更可享9折
18:25 2023/07/04
【美食登陸】一粥麵今夏推即叫即蒸台式滷肉刈包　優惠期內套餐更可享9折
【夏日優惠】戶戶送推暑假夏日套裝　派對美食+護膚套裝送飲品水泡
18:55 2023/07/04
【夏日優惠】戶戶送推暑假夏日套裝　派對美食+護膚套裝送飲品水泡

你可能感興趣

【優惠】一文看清開心購物節$15億禮遇　獨贏一年麥炸雞活動現正舉行
13:13 2023/07/04
【優惠】一文看清開心購物節$15億禮遇　獨贏一年麥炸雞活動現正舉行
【美食登陸】一粥麵今夏推即叫即蒸台式滷肉刈包　優惠期內套餐更可享9折
18:25 2023/07/04
【美食登陸】一粥麵今夏推即叫即蒸台式滷肉刈包　優惠期內套餐更可享9折
【夏日優惠】戶戶送推暑假夏日套裝　派對美食+護膚套裝送飲品水泡
18:55 2023/07/04
【夏日優惠】戶戶送推暑假夏日套裝　派對美食+護膚套裝送飲品水泡
網上購物 電子支付 家具 罪案 電玩手遊 樂園 公園 手袋 船票 演唱會

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【迷魂黨】西環男子行近借錢仲做1舉動 港女嚇到即走列兩大特徵籲小心
11:49 2023/07/03
【迷魂黨】西環男子行近借錢仲做1舉動 港女嚇到即走列兩大特徵籲小心
【家居意外】3歲女童在家爬櫃拿玩具　遭突墮下電視機重砸胸部亡
18:58 2023/07/03
【家居意外】3歲女童在家爬櫃拿玩具　遭突墮下電視機重砸胸部亡
【邋遢外傭】女兒屙超長本港罕見寄生蟲　港媽驚揭外傭亂用砧板︰想炒咗佢
17:19 2023/07/03
【邋遢外傭】女兒屙超長本港罕見寄生蟲　港媽驚揭外傭亂用砧板︰想炒咗佢