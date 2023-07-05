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【巴黎時裝周】范冰冰首當Georges Hobeika高訂女模　張栢芝戴Bvlagri珠寶美艷如昔

休閒消費 13:09 2023/07/05

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熱門 區區有好校 靈戲逼人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 周潤發 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

范冰冰和張柏芝不約而同剛剛去了巴黎Haute Couture時裝周。

縱使今天的巴黎外圍出現示威和暴亂，但仍阻不了巴黎Haute Couture時裝周在這幾天舉行，同一時間，全球最高級的珠寶品牌亦會在這段Haute Couture周期間展出新作，今年就分別有時裝和珠寶品牌找來兩位大家熟悉的影星分別當上模特兒和嘉賓，這兩位就是范冰冰和張柏芝。

范冰冰行高訂騷

一直以來，未被「解封」前的范冰冰都是影展和時裝展的常客，從前的她在影展裏身穿華衣「賴死」唔走，最終要被保安驅趕離場，縱使你對她的打扮和衣著不是照單全收，但不得不說國內女星在這方面的而且確有點能耐。

今時今日在國際影壇上她算是有丁點名氣（她可拍過X-Men呢﹗），加上「解封」後的她要收復失地，繼今年3月出席巴黎女裝周外，這幾天亦她身處巴黎當上來自黎巴嫩高訂設計師品牌Georges Hobeika天橋上的女模，雖然大家對品牌不太認識，但俗語說「假假地」都是高訂品牌，看來品牌有意將矛頭指向中國市場，找來「范爺」行騷，應該可以在國內市場提高了不少知名度。

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張柏芝出席高訂珠寶展

至於大家熟悉的張柏芝，這年間幾乎放棄香港市場往內地發展，去年年尾她首次進行網上直播帶貨，據聞下單就超過1億人民幣，雖然背後的數字大有機會七除八減，但收入仍然非常可觀。

今次張柏芝飛往巴黎出席珠寶品牌Bvlagri的嘉賓，狀態大勇，和當年《喜劇之王》的她相差不遠，更添成熟，不枉是本地曾經一度火紅的演技派女星。

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記者：何偉雄

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