【泡泡龍男孩】8歲「泡泡龍」男童昏迷16天　醒來嗌媽媽母子相擁惹千萬網民淚崩

▲ 8歲「泡泡龍」男童皮膚脆弱，感冒昏迷16天終醒來嗌媽媽 。

可以擁抱自己的孩子原來非必然！葡萄牙一名8歲男童因身患遺傳性表皮分解性水泡症，俗稱「泡泡龍症」，加上不慎感冒，令病情惡化，演變成肺炎，最終足足昏迷16天才能醒來，並與母親緊緊相擁。有關片段於網上曝光後，亦令多名網民深受感動。

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據外媒報道，年僅8歲的男童莫拉（Guilherme Gandra Moura）因為感冒導致肺部感染，於6月5日入院，由於情況嚴重，翌日就需要插管呼吸，並昏迷足足16天。期間，其母親格蘭達（Tayane Gandra）每天均衣不解帶陪伴在兒子身旁，有需要的時候才回家稍作休息，由丈夫接力照顧。

由家人上載的影片可見，當知道兒子醒來的消息時，格蘭達立即慌忙趕到醫院。開門的一刻，兒子即大叫「媽咪」，雙方亦隨即緊緊相擁。格蘭達形容當時心情真是難以置信，

他插管了16天，奮戰了14天。

而負責拍攝的丈夫時亦激動表示，有點羨慕太太，因兒子非常想念母親，醒來第一件事就是問媽媽在哪。格蘭達擁抱兒子的影片在社群上瘋傳，觀看人次至今已超過5000萬。據了解，莫拉本身就罹患罕見遺傳病泡泡龍症，進出醫院已是家常便飯，曾住院23次，做過8次手術。

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泡泡龍症是「遺傳性表皮分解性水泡症」的俗稱，又稱作先天性表皮鬆解性水皰症、先天性表皮溶解水皰症。患有泡泡龍症的患者皮膚相當脆弱，嚴重者只要被稍微觸碰便可能受傷流血、感染，嚴重甚至有致死可能。

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責任編輯：羅嘉欣