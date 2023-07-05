【瘦身秘訣】中醫師教黑豆焗茶消腫減肥　推介兩款夏季養生豆類袪暑食療【內附食療】

▲ 註冊中醫師盧文健指出，豆或其製品，適當進食，有益健康。

中國人都頗喜愛吃豆類，無論是正餐、甜品都有豆類的份兒。豆類家族龐大，今次集中從中醫角度講6種豆類包括黃豆、黑豆、綠豆、毛豆、紅豆及蠶豆的屬性「真面目」及食用須知。

黃豆、黑豆、綠豆、毛豆、紅豆及蠶豆在中菜餐膳中常見其蹤，但普遍歸普遍，又是否合適每個人呢？註冊中醫師盧文健說：「豆或其製品，適當進食，有益健康。但各種豆有其藥性寒熱，加上其熱量營養，個人亦須考量身體寒熱及健康狀況，不應偏執個別營養印象，嗜食偏食，產生不必要副作用。」

▲ 豆類除蛋白質外，含極豐富澱粉質，營養報告指每100克豆含高達340卡路里，差不多為白米飯熱量的2.5培，多食豆是會引致肥胖的。（iStock）

他逐一分析以上6種豆類營養：

黃豆 中國人好食黃豆製品，由豆豉、豉油、豆腐花、豆卜、豆乾，至飲用鹹熱豆漿，美味及選擇繁多。按明朝醫學家李時珍《本草綱目》載：「黃大豆，性甘、溫，炒熱，微毒。多食，壅氣生痰動嗽， 令人身重。」黃豆在古籍中名為黃大豆，已知必須炒熟煮熟去毒。 黃豆製品多食，容易生痰阻氣，誘發咳嗽，所以平常多痰多咳，易消化不良者，不適合進食過多黃豆及黃豆製品，或不應經常飲用生冷冰凍豆漿。 毛豆 近年流行涼拌毛豆，盧醫師指出一般容易誤解毛豆為獨立品種豆，原來毛豆為未完全成熟大豆，待完全成熟後外皮會變成黃色的黃豆，即毛豆黃豆本是同根生，只是不同成熟階段採收作物。其營養性味相同。 黑豆 中醫視黑豆為藥食同源食材，臨床既有補益作用，又能解毒袪濕。按《本草綱目》言：「黑豆屬水性寒，可以入腎。治水、消脹、下氣、治風熱而活血解毒，常食用黑豆，可百病不生。」近年流行黑豆焗茶，盧醫師對此做法十分贊同，黑豆茶功能益腎袪濕、消腫減肥。 他建議黑豆買回來後可用清水略洗，待晾乾水後，用白鑊炒至表面微焦，或用氣炸鍋烤透。若焗茶時可用黑豆10粒，大熱滾水一同放入保溫瓶，焗10分鐘後飲用。若想增加減肥功效，可焗黑豆茶3小時，待黑豆浸透變軟，代替正餐食用，每星期3次。 他亦補充近年營養研究報告結果，指出黑豆茶含豐富花青素，為食用類很強的抗氧化劑，是中年男女保健抗皮膚衰老恩物。 盧醫師惟亦提醒患有腎病或懷孕初期女性，不應過度進食黑豆，因對於腎病者，黑豆豐富的鉀含量可引發高鉀血症；懷孕初期子宮不耐黑豆高酮成分，有機會誘發宮縮，必須小心避免。 綠豆 對於香港夏季天氣炎熱潮濕，七八月氣溫動輒可高達攝氏三十七、八度，盧醫師指綠豆十分適合這段時間服用，他引述《本草綱目》所云：「綠豆消腫下氣、治寒熱、止泄痢、利小便、除脹滿，厚實腸胃，補益元氣，調和五臟……」 他表示綠豆藥性味甘、性寒、無毒，用於心胃兩經，所以更適合夏季炎熱日子食用，具有清熱消暑，又能利尿消腫，潤喉止渴及明目降壓的功效。「地道糖水店大賣的臭草煲綠豆沙及綠豆煲海帶，更是將綠豆清熱解毒食療融入大眾飲食的成功例子。」 紅豆 盧醫師指出近年不少人熱衷飲紅豆水，希望能達到消腫減肥功效，但他指出食療進食前要清楚當中成分。中醫傳統是會使用赤小豆袪濕消腫，但藥典中的赤小豆並非紅豆，兩者截然不同，而紅豆無於中藥藥典中記載其藥性，只能談及其營養學角度，則如其他豆類有很高營養價值，包括高蛋白、高纖維、高鉀、高礦物質及低脂肪特點。 赤小豆按中藥傳統，有利水消腫、解毒排膿功能，能治療水腫脹滿、腳氣浮腫、黃疸尿赤、風濕熱痺、癰腫瘡毒及腸癰腹痛等。 坊間紅豆沙糖水，並不能與赤小豆湯混為一談，紅豆沙並無袪濕減肥作用，赤小豆湯才有治療水腫療效。 蠶豆 蠶豆亦被視作醫食同源食材，因其食味粉甜，在國內部分地區視之為日常食材，與麵飯同煮而成。按《中藥大辭典》言，蠶豆味甘、微辛，性平，歸經脾、胃經，具健脾利水，解毒消腫作用。 但廣東人喜歡將蠶豆油炸，加入淮鹽製成香口小食，這炮製方法不能視作藥食同源，多食更易誘發痤瘡或口瘡。 另一方面，患G6PD缺乏症患者更應戒食蠶豆，以免引發溶血病。

▲ 盧醫師表示，若想增加減肥功效，可焗黑豆茶3小時，待黑豆浸透變軟，代替正餐食用，每星期3次。（iStock圖片）

豆類糖水 注意用糖分量

那如將豆類煮成糖水，加入糖份，好處是否打折扣？盧醫師說豆類煮成糖水，仍然有其藥用療效。「但糖水製法多會久煮豆類，豆內的豐富澱粉成分易釋出糖份，加上糖水烹煮會加入片糖冰糖，更易將豆煮糖水變成高糖食品， 影響血糖水平。對低糖或無糖糖水，糖尿病或低耐糖能力患者亦不能多食。」

有些人吃豆類會感難消化、胃氣脹，盧醫師指豆類令人胃氣脹原因是由於其寡糖成分，解決方法可將豆在清水浸泡一小時，並中途換入清水數次，以浸出洗去，並降低豆中寡糖成分。烹調要徹底煮透豆類，以幫助消化，減少氣體產生；已發酵豆類食物亦能避免食後有胃氣脹情況。

▲ 註冊中醫師盧文健指不同氣候合宜不同豆類，例如夏天合適清熱解毒的綠豆；春及夏末濕熱天氣合適赤小豆袪濕消腫。（經濟日報資料庫）

兩款豆類袪暑熱食療

黃豆苦瓜粟米湯

材料：黃豆5錢、苦瓜半斤、粟米兩枝、唐排半斤。

做法：將黃豆用清水浸半小時，沖水瀝乾；苦瓜去囊切段備用；粟米切段，粟米鬚綑成小束；唐排汆水。將材料加入清水6碗，用瓦煲煮一小時，加適量鹽調味。

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綠豆赤小豆粉葛鯽魚龍骨湯

材料：綠豆及赤小豆各5錢、粉葛一斤、鯽魚一條、豬尾脊骨一斤。

做法：將綠豆、赤小豆用清水浸半小時，浸透並沖水瀝乾；粉葛去皮劈成細塊；鯽魚薑片煎香備用；豬尾脊骨汆水備用。將材料加入清水8碗，用瓦煲煮一小時，加入適量鹽調味。

記者：周美好