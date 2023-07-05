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【十優港姐】麥明詩在以色列死海晒激凸上圍　網友大讚男友視覺冇得輸

娛樂 12:07 2023/07/05

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熱門 區區有好校 靈戲逼人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 周潤發 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

「十優港姐」麥明詩雖然淡出幕前，不過相當活躍於社交網，早前飛到以色列旅行的她，雖然分享的相片全都單人照，但無獨有偶男友盛勁為同樣晒出旅遊照，加上二人打扮極相似，加上背景一模一樣，明顯他們同遊以色列。

見盛勁為拿着相機，相信為麥明詩拍下不少美照留倩影，而且，他更捕捉女友真情流露的樣子，拍照技術不錯。

【麥明詩拍拖】盛勁為騷歐遊情侶裝照片放閃　借陳奕迅金曲歌語回味甜蜜旅程

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二人難得去到以色列，當然不少得去著名景點死海，穿上紅色三點式上陣的麥明詩，浮在水中，不但大騷白滑美腿，更晒出「Big」爆上圍，吸睛度爆燈，更被網民大讚「浮波」冇得頂，又讚這個男友視角非常捧，拍得相當有美感。

好正呀！

回味旅程

雖然二人歐遊旅程已結束，不過似乎盛勁為仍然非常回味是次旅程。他在日前再上載歐遊照片，並借用陳奕迅《我的快樂時代》歌詞寫道：「讓我有個美滿旅程 讓我記着有多高興」!隔空傳情，真的Sweet 爆！

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撰文 : TOPick柴犬出動

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