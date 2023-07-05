【夏日優惠】M+暑假期間推票價優惠　標準門票售90元特惠門票售45元

▲ M+暑假期間推票價優惠 標準門票售90元特惠門票售45元

位於西九文化區的文化博物館M+宣布，將於2023年7月29日至9月30日期間推出標準門票夏季特別優惠，原價120元的正價門票將售90元，而原價60元的特惠門票將售45元。另將於2023年7月29日開幕的全新特別展覽「宋懷桂：藝術先鋒與時尚教母」，正價門票為140元，特惠門票為70元；持特別展覽門票的觀眾可參觀M+所有展覽。

文化博物館M+自2021年11月開館以來，至今已接待超過370萬訪客人次參觀，7月1日單日訪客突破2.3萬人次，再創開館以來新高。為回饋公眾的支持和延續欣賞當代視覺文化的氛圍，M+宣布推出標準門票夏季特別優惠。

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持標準門票的訪客可參觀B2層和二樓的展廳（特別展覽除外），包括草間彌生兩件深受觀眾歡迎的大型藝術作品──《圓點執念──渴望天堂的愛》（2022）及M+委約場域特定裝置《神經的死亡》（2022），而草間彌生的兩個大型雕塑《南瓜》（2022）則繼續於地下大堂讓公眾免費觀賞。而M+多媒體中心、大台階（持票活動除外）、大樓B1層和天台花園亦會繼續免費開放。

以優惠價購買正價標準門票的訪客只需即場支付港幣50元票價差額，便可一併參觀「宋懷桂：藝術先鋒與時尚教母」特別展覽（以優惠價購買特惠標準門票的訪客須支付的差額為港幣25元票價）。

M+門票於2023年7月6日（星期四）起於M+網站、西九文化區網站、「西九文化區」應用程式、購票通、香港中國旅行社、飛豬旅行、Klook、KKday和攜程旅行公開發售。M+會員及贊助人可享有獨家禮遇和折扣。

特惠門票適用於全日制學生、7至11歲兒童、60歲或以上長者、殘疾人士（與一名陪同者）以及綜合社會保障援助受助人。

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記者：鄧凱文