  • 32°C
香港時間 : 2023705日 (週三) 13:07
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 區區有好校 靈戲逼人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 周潤發 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【怪獸家長】兒子在學校遺失貴價筆盒 媽媽向老師索償質問︰放學沒檢查？

親子 12:59 2023/07/05

分享：

分享：

熱門 區區有好校 靈戲逼人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 周潤發 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

孩子在學校遺失筆盒，家長向老師索償。

現在不少家庭，仔女都是家中金叵羅，加上小朋友有外傭照顧，自理能力大大降低，作為父母的，對子女日常生活事事周到，有些父母更將子女的失誤歸究於老師，認真誇張！新加坡有網民上載家長與老師的訊息截圖，內容是一名家長向孩子的老師發送訊息，告知孩子的鉛筆盒在學校遺失了，質問老師為何放學前沒替孩子檢查，更要對方賠償，讓一眾網民譁然。

最新影片推介

靚太安樂窩
【靚太安樂窩】打開運動公關的波衫衣櫃　偶像不幸離世成無價寶：多多錢不會賣

家長向老師索償遭網民狠批

新加坡網媒報道，從網民「@isusemasaviral」發佈的訊息截圖了可見中，有三段家長訊息老師的對話，第一段家長先寫道︰「問候菲扎老師，我的孩子的鉛筆盒不見了，是『Kanken』品牌子。」第二段家長將孩子丟失的責任推到老師身上，並要求︰「可以向老師要求賠償嗎」，第三段家長還質問老師︰「老師在孩子回來之前，沒有幫忙檢查她的書包及鉛筆盒嗎？」

孩子在學校不見了鉛筆盒，家長竟訊息責怪老師，質問為何放學時沒有幫孩子檢查，要求老師賠償。 （取自推特/@isusemasaviral）

網民對於家長要求老師賠償的訊息傻眼，更批評這位家長是無理取鬧︰「老師上堂要教書及處理其他事務，沒有責任去看管每一個學生的物品。」並支持老師對這種無理的訊息「已讀不回」，更大罵家長「唔識教仔」︰「就是這樣的父母，才教出不負責任的下一代」，網民認為家長應培養小孩小心看好自己的物品︰「根本小孩就要學習獨立，要自己管好自己的東西。不見了就要自己負責。」

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

相關文章

【校長專欄】子女放暑假家長安排密集興趣班　專家教3大條件編時間表
18:55 2023/07/04
【校長專欄】子女放暑假家長安排密集興趣班　專家教3大條件編時間表
【長輩湊孫】嫲嫲管教太嚴厲惹孫兒討厭　2招大翻身教出聽話乖孫
今日 09:00
【長輩湊孫】嫲嫲管教太嚴厲惹孫兒討厭　2招大翻身教出聽話乖孫
【公屋被收】加國探子女返港後被沒收公屋 88歲婆婆喊盲雙眼：對我好殘忍
今日 10:49
【公屋被收】加國探子女返港後被沒收公屋 88歲婆婆喊盲雙眼：對我好殘忍

你可能感興趣

【校長專欄】子女放暑假家長安排密集興趣班　專家教3大條件編時間表
18:55 2023/07/04
【校長專欄】子女放暑假家長安排密集興趣班　專家教3大條件編時間表
【長輩湊孫】嫲嫲管教太嚴厲惹孫兒討厭　2招大翻身教出聽話乖孫
今日 09:00
【長輩湊孫】嫲嫲管教太嚴厲惹孫兒討厭　2招大翻身教出聽話乖孫
【公屋被收】加國探子女返港後被沒收公屋 88歲婆婆喊盲雙眼：對我好殘忍
今日 10:49
【公屋被收】加國探子女返港後被沒收公屋 88歲婆婆喊盲雙眼：對我好殘忍
家庭教育 爸媽心聲 網絡熱話 老師 新加坡 學校 品牌

最高瀏覽

【迷魂黨】西環男子行近借錢仲做1舉動 港女嚇到即走列兩大特徵籲小心
11:49 2023/07/03
【迷魂黨】西環男子行近借錢仲做1舉動 港女嚇到即走列兩大特徵籲小心
【家居意外】3歲女童在家爬櫃拿玩具　遭突墮下電視機重砸胸部亡
18:58 2023/07/03
【家居意外】3歲女童在家爬櫃拿玩具　遭突墮下電視機重砸胸部亡
【邋遢外傭】女兒屙超長本港罕見寄生蟲　港媽驚揭外傭亂用砧板︰想炒咗佢
17:19 2023/07/03
【邋遢外傭】女兒屙超長本港罕見寄生蟲　港媽驚揭外傭亂用砧板︰想炒咗佢