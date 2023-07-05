【怪獸家長】兒子在學校遺失貴價筆盒 媽媽向老師索償質問︰放學沒檢查？

▲ 孩子在學校遺失筆盒，家長向老師索償。

現在不少家庭，仔女都是家中金叵羅，加上小朋友有外傭照顧，自理能力大大降低，作為父母的，對子女日常生活事事周到，有些父母更將子女的失誤歸究於老師，認真誇張！新加坡有網民上載家長與老師的訊息截圖，內容是一名家長向孩子的老師發送訊息，告知孩子的鉛筆盒在學校遺失了，質問老師為何放學前沒替孩子檢查，更要對方賠償，讓一眾網民譁然。

最新影片推介

家長向老師索償遭網民狠批

新加坡網媒報道，從網民「@isusemasaviral」發佈的訊息截圖了可見中，有三段家長訊息老師的對話，第一段家長先寫道︰「問候菲扎老師，我的孩子的鉛筆盒不見了，是『Kanken』品牌子。」第二段家長將孩子丟失的責任推到老師身上，並要求︰「可以向老師要求賠償嗎」，第三段家長還質問老師︰「老師在孩子回來之前，沒有幫忙檢查她的書包及鉛筆盒嗎？」

▲ 孩子在學校不見了鉛筆盒，家長竟訊息責怪老師，質問為何放學時沒有幫孩子檢查，要求老師賠償。 （取自推特/@isusemasaviral）

網民對於家長要求老師賠償的訊息傻眼，更批評這位家長是無理取鬧︰「老師上堂要教書及處理其他事務，沒有責任去看管每一個學生的物品。」並支持老師對這種無理的訊息「已讀不回」，更大罵家長「唔識教仔」︰「就是這樣的父母，才教出不負責任的下一代」，網民認為家長應培養小孩小心看好自己的物品︰「根本小孩就要學習獨立，要自己管好自己的東西。不見了就要自己負責。」

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm