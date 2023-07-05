【網絡熱話】壽司郎勁敵Hama Sushi佐敦登場　網民試食報告講呢啲【內附連結】

▲ Hama-sushi Hong Kong - はま寿司 香港上周在佐敦開業，網民有不同意見。(Hama-sushi Hong Kong 官網圖片)

在日本全國有500多間分店的連鎖平價壽司店Hama Sushi (はま寿司)上周正式進軍香港進軍，於佐敦開分店。Hama Sushi一直都被作為壽司郎的勁敵，開始以來一直成為不少網民熱話，當然不少得跟壽司郎作比較。

網民Oel Ganst推薦吃富士山軍艦、納豆軍艦、大拖羅壽司，但千叮萬囑不要吃蠔，他還說：「飯，一夾即散」，更總結一句：「返壽司郎！」

但Oel Ganst就讚餐廳提供5款醬油，風味各異，感覺幾好玩。

在香港壽司刺身關注組內，網民討論熱烈，Fish Wong說：「訂左位今日(7月4日)1530壽食，到左現場等5分鐘就可以入座。現場環境舒適，食物到達時間都算快，壽司飯味道不錯，唯獨壽司飯一夾起就散，魚生有鮮味，職員有禮貌，但新開業暫時只接受現金和八達通付款。」

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另一網民匿名參與者就話：「選擇比壽司郎多，但主要係一款分幾味。有手卷，烏冬麵類比較多，都多熟食壽司。海膽同三文魚好食過壽司郎，但D飯真係一夾就散，舊舊一樣。環境光猛，吧枱位好鬆動，一個人來都唔尷尬。」

不少網民都話飯一夾即散，真的要試過才知。

Hama-sushi Hong Kong - はま寿司 香港



地址：佐敦彌敦道238號1樓1號舖

營業時間：10:30am-10:30pm

記者：招美寶