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【機動兵工廠】阿杰表演佳獲頭大讚　楊詩敏：有觸動嘅感覺

娛樂 12:17 2023/07/05

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熱門 區區有好校 靈戲逼人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 周潤發 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

「機動電視台」YouTube頻道在日前播出《機動兵工廠》第4集，這集繼續由憑著《正義迴廊》提名第41屆香港電影金像獎「最佳女配角」的楊詩敏（蝦頭）任星級導師。

今集學員們男女配搭分為三組，去演譯一個情景劇。劇本是講述一對青梅竹馬他們相愛但不能愛，而男方即將離開香港，所以藉住女方的生日把握最後機會，將一直埋藏在心裏的說話表露出來。

【機動兵工廠】鄭中基蝦頭想回饋演藝界　楊詩敏感慨：大把戲未做過

皇天不負不心人

其中阿杰和何求的表演更觸動人心，阿杰在表演中真情流露，傷心落淚的表演就連蝦頭都說：「有觸動嘅感覺。」

另外，Edwin（李煥林）和超酸（陳昭煊）的表現亦令兩位導師大讚，蝦頭說：「Edwin進步得好明顯，由佢綵排嘅時候企定定唔郁講晒所有對白，到後來可以邊執嘢邊講台詞，每個段落都變得好清晰。」

而鄭中基（Ronald）表示：「簡直係進步神速呀！」最後皇天不負不心人，兩位最終被選為正劇人選，擔正成為主角。

在片中的後半部份，阿杰與Edwin更在拍攝正劇前單獨外出拍拖，展現他們的甜蜜時刻。

教學過程有所得著

對於教授演戲已有多年經驗的蝦頭說：「我由PIP劇團(於2008年成立，其前身為詹瑞文及甄詠蓓創辦並已18年歷史的香港十大主要藝團之一「劇場組合」，是香港首家以表演藝術為起點的文化產業機構)之後就開始有教學生演戲，當時教嘅學生都係冇演戲底子嘅，有啲係想透過演戲去發洩或者relax一下，當時好似興趣班咁。」

她續指：「我好中意教班！教班嘅時候會搞一啲活動或者遊戲畀學生親身體驗，過後再問翻佢哋一啲問題，希望可以透過整個過程令佢哋知道自己應該點樣表演。」

另外，提到在教學過程，蝦頭指自己都有所得著，她說：「我自己都會從中向佢哋學習，因為我本身演戲嘅節奏係比較快，但見到原來有啲人節奏慢得嚟又好好笑，就發現原來可以有咁多唔同嘅可能性。」

享受做不同角色

蝦頭和Ronald現在就以導師的身份去指導學員，不知曾經作為新人的他們是否有獲得過前輩的指導呢？

Ronald回答表示：「我就冇，因為我係唱歌出身，我會拍劇係因為我曾經做過一個gag show，之後電視台就叫我試下拍劇，所以我就冇話俾人教，俾人玩就有。Gag show嘅時候要扮演好多唔同人物，例如學生妹、救生員等，我好享受做唔同角色，都係因為當時嘅接觸先開始拍劇。」

蝦頭就話：「我好多謝演藝學院嘅毛俊輝老師，佢好似一盞明燈咁點醒左我，佢令我了解自己更多，比勇氣我去開展喜劇之路。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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