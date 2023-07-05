【年華老去】7孩百歲婦仍皮光肉滑打扮入時 老去的只是年齡不老的是氣質

▲ 《愛回家》劇照。

我認識的朋友或讀者當中，沒有一人是怕老的。從前，我們父母那一輩最怕提及「年華老去」這四個字，尤其是女士們，彷彿空氣中馬上充塞了怨氣與淒涼。今日，如果說對於「老去」的害怕，並不指外貌而是健康。如今，科學昌明、科技發達，人人都注重健康，耄耋長者舉目皆是。

老實說，健康一旦出了問題，天天躺在床上，縱有絕世美色那又如何？縱能長命百歲那又如何？因此，要樣貌與健康兼得，絕不能放棄自己，絕不能只顧樣貌而不顧身體。村上春樹說得好，人，不是慢慢變老的。人，是一瞬間變老的。

原來，變老不是來自第一道皺紋，也不是來自第一根白髮，而是從放棄（懶惰）自己那一刻開始。村上還說：「只有對自己不放棄的人，才能活得不會老（總是活力充沛）。老去的只是年齡，不老的是氣質。」

我認識一位超過100歲的長輩，皮光肉滑（我知道她去接受了微整容），令人動容的是，她行動自如沒有寒背、思路清晰、說話中氣十足、打扮入時、和藹可親。她年輕時也是跟着丈夫捱世界，還要持家帶孩子（生了7個子女）。因為她說，要看顧一頭家，當時日子雖然過得不易，但她注重養生做運動，不能讓自己倒下。後來環境變好了，她仍然沒有懶下來。

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