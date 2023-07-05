【黃昏之戀】魯振順以為60歲女友可生B自認白痴　透露老伴報名參加《中年好聲音2》

▲ 魯振順直言原本以為60歲女友可生B。

現年66歲的資深藝人魯振順，於2021年4月初公布戀情，與女友Julie相戀四個月已決定結婚。早前有報導指兩人感情有變，魯振順承認已取消婚期，還遺憾因另一半身體緣故，故不得不打消生小朋友的念頭。

魯振順曾透露原本計劃在明年10月於迪士尼舉行婚禮，女家有意擺40至50多圍，並跟酒店商討安排。可是魯振順接受媒體訪問稱由於主題公園舉行婚宴太昂貴，加上不想親友長途跋涉觀禮，故打消結婚的念頭。

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遺憾未能生B

繼而傳出兩人分手消息，魯振順接受娛樂新聞台訪問時，大方透露感情狀況。他稱Julie是其老伴，二人未有分手：「都係咁過日子，我哋兩個都係老人家嚟，變咗老伴，唔好搞咁多嘢，依家搵食艱難，錢唔容易賺。我哋兩口子最緊要健健康康。」

▲ 魯振順接受娛樂新聞台訪問分享感情狀況。（影片截圖）

有指取消結禮原因為女友未能生B，對此魯振順否認傳聞，但他直言很喜歡小朋友，亦希望有自己的小朋友。

他表示：「但環境因素、體質等連帶關係，唔可能成真，但呢樣嘢就......嗰時以為有囉，但原來唔得嘅。你睇我幾白痴，唔好以為我咁老，但都好細路仔，唔清楚，好多嘢都唔知。到我接觸咗先知，『哦，原來係咁㗎』，我又學識咗樣嘢。」

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女友報名《中年好聲音2》

魯振順單身23年，被外間傳他是同性戀。直到近年重遇43年前因參加歌星選拔賽而認識的Julie，當年兩人曾一起學唱歌，也有私下聚會，但當時他忙於事業，未有發展下去。

他在訪問中大爆女友已報名參加TVB歌唱真人騷《中年好聲音2》，但自己現時忙於拍劇，希望可以抽空陪女友面試，為對方打打氣。

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