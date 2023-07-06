【正能量】父親兩度中風孝順仔辭職照顧　運動治療師慶幸DSE選對科學以致用

▲ 運動治療師陳嘉偉的DSE成績夠入大學門檻，但他深明揀科需有興趣，從運動與電影之中抉擇，結果選了前者。

不少人對運動治療不甚了了，以為只關運動員事，也有將之與物理治療混淆。作為香港首屆運動治療課程畢業的運動治療師陳嘉偉，為我們揭開這初起專業究竟是乜東東，他更曾以自己所學，為父親安然過渡二次中風的復康關鍵期。

在沙田屋邨長大，陳嘉偉（Seth）上有兩個姐姐，雖為老么，但比同齡的人思想成熟。DSE成績夠入大學門檻，但他深明揀科需有興趣，從運動與電影之中抉擇，結果選了前者。

適逢2012年，香港高等教育科技學院（THEi）首次推出運動及康樂管理（榮譽）社會科學學士課程，運動治療是其中一個專修範疇，Seth興趣滿滿，並順利入讀。

4年課程頭兩年主要讀3大重點：運動管理、教練學及運動治療，最後兩年要選修專項。「我在運動治療方面的成績較好，最重要是我覺得實用，醫學重邏輯，算是開正我嗰瓣。」他說讀醫療相關的課程一定辛苦，要牢記大量資料，但能以興趣行先，自然會用心鑽研，幾艱難都會把它克服。

▲ 他說在香港運動治療師是初起專業，期望更多巿民大眾去認識這學問。（被訪者提供）

讀運動治療實習時數需要250小時，70小時在運動賽事及活動，其餘180小時需要診所完成。這類走出診所實習，讓他有機會接觸病人、運動賽事的運動員。「課程中也包括Clinical modules，學校裏有個診所，邀請身邊的朋友作『治療對象』，我們從中學習及感受替人治療，藉此學以致用，不斷累積經驗。」

父親中風作看護

Seth慶幸選讀了運動治療，在父親二次中風時幫了大忙。其父在9年前第一次中風，本恢復得不錯七七八八，醫生當時都忠告家人，避免再次中風，危險性會大得多。不幸中之大幸，是父親第二次中風能及早發現，迅速送他到急症室。

Seth當時在香港欖球總會工作已兩年，有感要學的都差不多，要為自己的事業路向計劃。加上家中只有他有醫學背景，聘用的外傭未上任，於是直接辭職陪伴爸爸養病。「日日要陪伴他左右，因他在家步行至洗手間都有困難，一邊做爸爸看護一邊上網尋找工作機遇。」

▲ Seth曾辭職陪伴父親養病，日日為父伸展及按摩手腳。這相是兩人同遊日本的合照。（被訪者提供）

父親出院後情況已穩定，不過其父體重達200多磅，要他步行和活動都不太自如，Seth教他做伸展和按摩，加上物理治療師幫助，使用合適的醫療儀器助復康，病情大有進展。

角色易與物理治療混淆

一般人難分運動治療與物理治療，Seth坦言兩者內容實在相似，直至現在運動治療師到球場協助，都誤被喚作Physio（物理治療師）。「當能被人正確認知是運動治療師，我會特別感到開心。有時候被叫錯時，我都會向對方即時作修正，並趁機會宣傳運動治療是甚麼一回事。」

他解說運動治療師與物理治療師的學習基礎是相同，同樣要修讀解剖學、運動心理學、創傷評估。物理治療兼要學習兒科、老人科以及內科等，如糖尿病、尿酸、中風及柏金遜症等都要涉獵，醫生診斷完畢，有需要時交由物理治療師跟進。

▲ 他在球會球賽當軍醫時的工作情況。（被訪者提供）

運動治療顧名思義是專攻運動方面，更多聚焦在運動分析、運動急救、運動創傷管理，以及力量及體適能訓練，主要為球隊及運動員工作。「如一個運動員受了傷，醫生很難叫他休息3個星期，因運動員花很多血與汗和時間去追成績，一休息停下來，身體狀態會下降，運動治療師的責任在於，一要分析運動員受傷原因；二運動員哪些地方（部位）需要休息，哪些地方可以繼續受訓，有時候往往需要Modify訓練方案，把狀態保持。」

一般大眾分不清，哪何時去找運動治療師呢？「在香港，物理治療師與運動治療師會一同工作，簡單而言在運動賽事中，或剛因運動受傷需要檢查分析，兩個都可搵。賽事中的急性創傷及慢性創傷，是由物理治療師負責；想有一個深化的復康，在預防再次受傷上，會用運動方法去修正，便交由運動治療師操刀。因此兩者是分不同階段去肩負。」

▲ 運動治療師陳嘉偉是香港首屆運動治療課程畢業生。（湯致遠攝）

當機立斷停賽救人

由畢業至今七個年頭，他說難忘事總是發生在病人身上。Seth記得有一次，在本地欖球聯賽的準決賽中，在輕微分差落後時有一位球員倒地不起，Seth便快出去為傷者檢查，球賽亦因而暫停。雖然傷者仍然清醒，但因為傷及頸椎及有腦震盪的懷疑，Seth 便全程趴在地上以特定手法為他固定頸部及頭部，等待救護車的到達作無縫交接，確保了傷者的性命安全不作進一步惡化。因當時的賽制並不獲這件事補時，Seth的隊伍亦因此喪失了追分勝出的機會。

「對這決定並無後悔，因為職業道德及專業判斷告訴我必須這樣做。而那位球員最後在醫院中亦診斷出有頸椎移位，所幸當時是沒有因為倉促離場讓賽事繼續，導致傷勢進一步惡化。」

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抽絲剝繭找病源

另一個印象深刻的個案是一名病人被自己的電單車壓到，經過醫院看症及照X光後，沒大礙便出院。出院後病人感到走路時仍痛楚向Seth求醫。Seth以手法接觸及按摩患者小腿時有種奇怪感覺，加上有腫脹的程度並不合理，經驗告訴他覺得有機會是腓骨斷裂，建議患者再詳細照一次X光，結果如Seth所想確是腓骨折斷。

他強調運動治療不會頭痛醫頭、腳痛醫腳，會千方百計找出患者的病源，簡單如「拗柴」、滑倒，往往並非單一事件，是當事人可能已有潛在的身體問題或日積月累的壞習慣導致，運動治療師必須逐步疏解。「我們常遇上未斷尾病症、奇難雜症、執手尾更是常事，不斷去追蹤疾病的蛛絲馬迹，是工作日常。」

記者：周美好