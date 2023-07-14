【育兒心得】不要把自己夢想轉嫁子女身上 女企業家︰媽媽別因孩子放棄追夢　

▲ 媽媽別因子女放棄追夢。

現今社會平等，巾幗不讓鬚眉，不少女士們在政界或商界的成就有目共睹。馬來西亞傳媒民主行動黨蒲種國會議員楊美盈，日前出席吉隆坡暨雪蘭莪中華總商會舉辦的第二屆女企業家論壇時發表講話，她鼓勵各位媽媽們，即使有了家庭也要活出自己想要的生活，別因為孩子放棄追夢。

想成為追夢媽媽

楊美盈在論壇中說︰「我常常問自己，我想要的生活是怎樣的？我的孩子總會長大，長大後他們不會再黏著我，那我是否要成為捨棄夢想的媽媽？」她說很多女性因懷孕生子，最終選擇捨棄夢想，然後這些媽媽就會將自己未圓的夢，投放到兒女身上，但她不應同這種想法︰

我不想將自己的夢想強加在孩子身上，我要為了自己追夢，我想成為這樣的媽媽。

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由於是女性的論壇，她亦大談自己如何做到事業及家庭兩者的平衡，她帶出一般家庭總將照顧家人的責任全放在妻子的角色，但她覺得其實家庭中，丈夫亦要花心思時間在家人身上︰

我想說，不僅是女性需要在工作與生活中取得平衡，男性也是需要。若你們問男人怎麽取得平衡，他們總會說「這責任在我老婆身上。」

善用保姆的角色

她說，女人要返回職場工作，首要是學會將照顧孩子、家庭的責任放在他人身上，要善用保姆的角色。她坦言初時回歸工作，也曾有一份「媽媽的愧疚」，令她很迷茫，好像對孩子有虧欠︰「打個比方，不管誰出門孩子都不會哭，但只要是媽媽出門，孩子就會開始哭。好多次我都會問自己，為什麽要出門？」

後來她明白只要信任保姆，就能解決這個問題︰「成效都是一樣的，那我為什麽要留在家？小孩子在你出門後哭個5分鐘，你給他朱古力，他就不哭，還把你出門這件事忘得一乾二凈。」

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