【新手爸媽】初生嬰兒不停哭鬧或腸絞痛　4大原因導致腸絞痛

▲ 嬰幼兒不停出現這個哭法，可能是腸絞痛的緣故。

不懂得表達自己感受的嬰幼兒，往往只能以哭鬧來申訴。一哭往往就是三、四個小時，這個哭鬧通常都會令新手媽媽一則心煩，二則心痛。要是每天發生一次，好容易會使獨自面對這個場面的新手媽媽出現產後憂鬱，後果可大可小。

嬰幼兒不停出現這個哭法，可能是腸絞痛的緣故。兒科醫生說，這是一種常見的徵狀，原因包括：一、餵食不足或餵食過量而至幼兒吞入過多空氣；二、孩子對奶粉中的奶蛋白質過敏；三、孩子有乳糖不耐症；四、與嬰兒腸壁神經發育不成熟有關；五、嬰兒可能對環境刺激敏感有關。

腸絞痛一般會在嬰兒兩周到三周大的時候開始出現，到了第六周是高峰期，這情況會一直持續到嬰兒三至四個月大左右。也有持續至五到六個月才停止。如何得知嬰兒有腸絞痛？一、每日哭鬧超過三個小時；二、每星期出現至少三次；三、徵狀持續超過三星期。該怎麼辦？請別忘記給嬰兒餵奶後，替他拍嗝或者是餵奶期間中斷一下，給孩子拍嗝後再繼續。此外，就是帶嬰兒去看可信靠的兒科醫生。

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