【易服老公】港男遇公司重組壓力爆煲　易服上癮深宵外出遭妻揭發

▲ 港男遇公司重組壓力爆煲，易服上癮深宵外出遭妻揭發。

鄭生與鄭太來到我的診所，鄭太面帶尷尬，欲言又止地告訴我:「我老公有易服的習慣!」鄭太坦言對易服沒有很抗拒，但最近不知為何，總覺得他怪怪的，半夜夢醒，發現鄭生不在身邊，最初以為他是睡不著，外出散步而已。可是，半夜外出的次數越來越頻繁，鄭太懷疑他出軌，當面質問鄭生半夜的去向，鄭生方透露是以女性打扮半夜外出。

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鄭生續說，他首次享受易服帶來的性興奮，是藉由穿上姐姐的內褲，當時他年僅20多歲。自始，他從網上購買女性的衣服及內衣褲，間或會在家中作女性打扮來自慰，直到他晉身社會工作，與當時女朋友的鄭太結婚後才暫停易服的行為。鄭生任職一家大型跨國公司的會計主任，工作壓力極大，特別最近公司進行併購計劃，他的壓力簡直達到頂點。他半夜易服外出的行為，亦因而越來越頻密。他直言，每次以女性打扮外出，於不為人知的情況下對男性拋眉弄眼，得到對方的回應，讓他感到異常的滿足，感覺一切事情都盡在其掌握之中，所有壓力都一掃而空。

再談下去，發現鄭生並非首次受壓力所困擾，3年前，他因工作壓力而情緒崩潰，接受過心理諮詢，當年他正接受進行不當的交易行為的商業調查，有可能因而被起訴，想起那些年，他直言意志及情緒都處於極度低落的狀態，一直對公司盡心盡力，卻換來險被收監的危機，整個人一蹶不震，事事均提不起興趣。幸運的是，他的精神的狀況隨著案件落幕而得到改善，加上臨床心理學家從旁輔助，他在不依賴藥物的情況下重回生活軌道。

最近，因疫情而導致大圍經濟不景氣，鄭生的公司也逃不了合併之途，位處高階的他，雖不用承受被裁之劫，但就成為了夾心人，兩間公司變成一間，難免衍生了一連串的人事衝突，鄭生夾在其中，要在複雜的人事關係中游走，又要處理合併的各項繁瑣事宜，他的情緒，又再次陷入低點。他不想依賴藥物，一心以為靠易服可克服此次難關，因而頻頻夜間外出易服，他形容，易服後的自己彷彿身處在另一個國度，而那個國度，帶給他前所未有的輕鬆感，只有不斷重覆易服的行為，才不致讓情緒崩潰。鄭太之前從事秘書工作，因而培養出觀人入微的性格，她察覺到老公的行為偏離了正軌，問題來之不易，必須有藥物的幫助，在朋友的介紹下與鄭生同來就診。

文章獲香港心理衞生會授權轉載，標題經TOPick編輯修改，原題為《點解我老公變左女人?(一)》

責任編輯：容惠玲