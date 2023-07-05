【家居意外】BB疑玩吸塵機手指被割一忽肉　港媽轟外傭疏忽被質疑另有內情

▲ 一名港媽炮轟外傭無睇實BB，導致他的手指被吸塵機割走一忽肉，但有網民對傷勢成因提出質疑。

本港父母忙於工作，需聘請外傭幫忙湊仔女。一名港媽日前在網上發文炮轟外傭疏忽，導致BB被吸塵機吸入手指受傷，慘被割走一忽肉，更於事發後近1小時才告訴其丈夫。港媽附上照片問網民應如何處理，卻遭網民反指傷口奇特，不似是由吸塵機造成，建議港媽先查清事情始末。

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相隔1小時才通知僱主

該名港媽在facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」發文，直斥家中外傭未有好好看管兒子，導致兒子不慎伸手入吸塵機受傷。港媽上載年幼兒子的手指傷勢相片，可見無名指側遭割走一忽肉，雖然未有出血，但也見到白色真皮，看來十分恐怖。港媽續批評外傭︰

仲隔咗成個鐘頭先通知阿Sir，我應該點？要點樣處理呢件事？

網民質疑傷勢成因

大部份網民戥事主兒子心痛，並認為傷勢嚴重，不似單純被吸塵機吸入所致，很多網民都建議事主先帶兒子睇急症，而非發帖文問網民，「你仲上網問，即刻入院，姐姐之後才處理！細菌感染可大可小！」、「唔似吸塵機整親，唔好信姐姐喇，睇醫生先最緊要」、「入急症，報警，備案」等。

然而該名港媽亦未有交代具體事故成因，故有網民猜測BB傷口或許是燙傷後起水泡，再穿破而造成。而網民也傾向不相信涉事外傭的說法，認為傷勢成因有內情，但亦有網民認為事主反應過大，不排除是小朋友貪玩受傷，家長應查清楚才遷怒外傭。點擊圖片即睇更多網民意見︰

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責任編輯︰王明芳