【易服背後】高層港男易服上癮求醫　揭讀書時已愛偷穿姊姊內褲減壓

▲ 高層港男易服上癮，揭青年時已愛穿姐姐內褲。

由於之前在公立醫院累積了不少處理易服的經驗，首次會面就單刀直入地問了鄭生一大堆問題，得知鄭生不是沉醉於易服帶來的歡愉，反倒是透過易服時短暫的抽離感，令自己把處理文件的壓力、追趕死線的緊湊都拋在另一個世界，讓另一個自己，在一個沒人認識、沒外間壓力的世界，專心一意地享受了無煩惱的生活。養成這個習慣非一朝一夕之事，鄭生青年時期面對學習壓力時，就是透過穿上姊姊的內褲得到快感，藉此分散當前所煩所憂的事，而易服，不過是掩飾而已。

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我很確定，抑鬱症老早就纏上了鄭生，他因工作性質而長期受極大的壓力，加上不規律的作息，長期睡眠品質處於低迷。再談深入點，他明言從沒享受過快樂的童年，因為媽媽疑似患上抑鬱症，但拒絕求醫，情緒反反覆覆，只有父親參與他的成長歷程，而正好他是個傳統的人，不論生活上還是學習上，都堅守「嚴師出高徒」的理念，對鄭生不是打、就是罵，體罰成了家常事。他因而被「訓練」出有苦難言的性格，明明心裏煎熬得要死，表面還是偽裝得若無其事。要不是鄭太心思細密，鄭生應該會繼續在以易服行為把自己快要窒息的狀態層層蓋掩著。

我處方了改善情緒的藥物，並為其易服行為重新定位。易服癖（Transvestite）並不是一種疾病，它只是一種興趣和嗜好，就如同健行、看書一樣，只是各人的興趣不一。

鄭生把易服當成宣洩情緒的途徑並不正確，他理應是享受易服帶來的歡愉，而非將其變成發洩情緒的工具。在藥物的協助下，鄭生的情緒得到明顯的改善，他也學會以較寬容的態度面對工作煩事，最近更豁達地對我說，工作要是太辛苦太累，就辭職不幹，提早享受人生。

情緒病往往不易為人察覺，正是因為它的不確定性，它會以不同形式呈現出來，又會於不同人身上出現千差萬別的表徵，如此的模不著頭，方能轉移患者的視線，讓它得以安全地深藏心中。

此時，患者的身邊人正起了關鍵的作用，如果發現身邊人有奇怪的行為，或是情緒倏忽不穩，千萬不要掉以輕心，這可能是初期的徵狀，盡早介入，適切處理，才能把「它」誘離心中，帶到合適的位置。

文章獲香港心理衞生會授權轉載，標題經TOPick編輯修改，原題為《點解我老公變左女人?(二)》

責任編輯：容惠玲