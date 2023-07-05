【MIRROR成員】AK甜品店停業蝕數十萬賺經驗　邊位藝人營商最惦封「疫市奇芭」？

MIRROR成員江熚生（AK）近年進軍飲食業，繼開設拉麵店後，去年底跟哥哥合夥開設甜品店「雪月花」，走日系甜品店路線。惟日前「雪月花」在官方網上平台宣布停業的消息，進行內部調整及計劃發展方向。

AK江熚生昨日（7月4日）接受Do姐鄭裕玲電台節目《口水多過浪花》訪問，被問及甜品店停業一事，AK稱要「忍痛」暫時結業，表示當中原因有很多，包括經驗問題以及選址不正確，始終該地區人流不夠多，入不敷支才結束營業。

【MIRROR成員】江熚生甜品店宣布停業 AK：休息是為了走更遠的路

▲ AK江熚生早前接受《口水多過浪花》訪問。 （取自instagram）

AK專注經營個人品牌

當中AK解釋：「那時侯我很忙，未有落去睇舖位，得哥哥去睇，今次是用金錢換經驗。」當Do姐追問花了多少錢「賺」經驗，有沒有過千萬？AK即說：「冇千，幾十啦！」

經此一役，AK表示會專注做回擅長的事，當中包括經營個人品牌，因為服飾可以自己設計和控制，他亦可以跟設計師交流，他說：「飲食方面始終不是我的專長。」

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至於會否另覓地點開甜品店「捲土重來」，AK坦言：「覺得要做多些資料搜集，再做多一點準備功夫，了解多些才去做，別那麼魯莽。」

另外，他主演的電影《七月返歸》將舉行首映，自爆拍攝時很緊張，因怕表現不好影響導演的作品。當中最困難是說對白太快以致咬字不清，AK解釋：「我個人好急，加上細個有過度活躍症要食藥，不過後來已經好返。」

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陳豪營商有道

事實上不少藝人也有副業，惟經營生意並非易事，不少人也如AK般「交學費」汲取經驗。近年「失敗乃成功之母」的最佳例子，可說是陳豪，現在他堪稱生意達人的佼佼者。

熱愛咖啡的陳豪於2012年，跟大馬朋友合資於馬來西亞開設咖啡店，惟開店一年未夠就玩完。

當年陳豪由選址、裝修和入貨都親力親為，花了不少心血，當時被問及倒閉原因和損失多少時，他未有多說，只答：「跟人合作做生意就是這樣，自己第一次，當吸收經驗，力不到不為財，深信要親力親為才得到成果。」

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連開分店成疫市奇芭

早年的生意失敗未有打擊陳豪信心，對咖啡充滿熱誠的他捲土重來，2016年以千萬元開設三千呎的咖啡工坊「Blooms Roastery & Craft Tea」，他花盡心思研發咖啡，烘焙咖啡工坊主要透過網上零售自家烘焙的咖啡及茶葉。

經過兩年來的摸索，陳豪終明白做生意是講求質素及價錢，3年後，陳豪於尖沙咀K11 MUSEA開設實體店Cafe，成為不少啡迷朝聖地，2021年再於觀塘apm開第2間分店，之後再於和銅鑼灣和太古開分店，可說是疫市奇芭。

陳豪曾於訪問中分享經營生意之道，他坦言自己比較幸運，某程度上藝人身分對品牌有幫助，他說：「只單靠這些呢？又不可以吧！在生意上便會見真章，你有甚麼Business Deal給我呢？價錢合理便成交，如果價錢不合適，明星也無面畀。」

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「打不死」藝人夠韌力

除卻陳豪外，阮小儀、梁嘉琪和陸詩韻也是成功的例子，早年開傢俬店和車仔麵店的阮小儀雖然「蝕住離場」，惟她未有被打擊，2019年再開車仔麵店。

另外，陸詩韻曾開設貿易公司，首次創業的她跟拍檔發生誤會，最終經營生敗，但是於2019年她轉投美容生意，開網店主理日本品牌，近日更跟歐洲品牌合作，生意搞得有聲有色。

此外，梁嘉琪曾經開店小食店和首飾店，經歷兩次失敗的她未有放棄，去年開網店賣自家設計衣飾！

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