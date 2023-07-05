【食用安全】一家三口食1道餸嘴唇手指發紫揭中毒　醫生揭咁樣食菜易出事

▲ 一家三口食1道餸，嘴唇手指發紫揭中毒，醫生揭咁樣食菜易出事。

醃製食物不宜多食！近日，内地有一家三口吃了杭州美食「蒸雙臭（臭豆腐及臭莧菜梗）」後，出現嘴唇、手指發紫，甚至噁心嘔吐等症狀，求醫後證實「亞硝酸鹽中毒」。

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綜合内地媒體報道，6月24日晚上，浙大二院臨平院區急診室接診一家三口在進食「蒸雙臭」後，出現嘴唇、手指發紫。經醫生追問後，50多歲的史姓女子表示，自己每年都會醃製莧菜根食用，今年更改了配方，用小蘇打和食鹽進行醃製，且僅醃製2天便端上餐桌和家人食用。

惟吃完20分鐘後，其女兒的嘴唇開始發紫，一開始史女士以為是菜的顔色所導致，隨即女兒的手指也開始發紫，更伴隨噁心嘔吐的症狀，於是立即前往醫院就診。

醫生初步判斷為「亞硝酸鹽中毒」，經血氣分析檢查發現，3人的高鐵血紅蛋白均有增高，其中女兒更高達24.5%，需立刻進行洗胃、給予特效解毒劑亞甲藍等治療，最終3人情況好轉後出院。

醫生表示，近期已接診多個因食用醃製莧菜梗後出現「亞硝酸鹽中毒」症狀的案例，最嚴重的病患高鐵血紅蛋白高達51.9%，更出現意識障礙、呼吸衰竭等症狀收治重症室。

而浙大二院臨平院區急診副主任李鋒建議，醃製莧菜梗要盡量延長醃製時間。

只要醃製時間達1個月以上，那麼蔬菜中的亞硝酸鹽就會被細菌所分解，逐漸下降乃至基本消失。

但他也强調，不要長期吃醃製食物，每次也不要吃太多。因為亞硝酸鹽可以溶於水，蒸菜之前用水洗一洗，可以洗掉一部份亞硝酸鹽。李醫生還提醒，高血壓、腎功能損傷的患者要盡量少吃醃製品，若已食用醃製品，最好同時攝入豐富的維他命C，幫助在胃內阻斷亞硝酸鹽生成致癌物。

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責任編輯：羅嘉欣