【男性健康】中年港男腳痛揭下肢血管塞　醫生分享4大高危因素及治療方法

▲ 中年港男腳痛揭下肢血管塞，醫生分享4大高危因素及治療方法。

根據2020至2022年度人口健康調查指出，男性患上冠心病的患病率（2.1%）高於女性（1.2%），心臟病在香港最常見的致命疾病中居第3位，佔2020年總死亡人數約13.0% 。冠心病，其實就是因心臟血管閉塞導致心肌血液供應不足所出現的疾病。

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原來男士除了較大機會有心臟血管問題之外，亦都較大機會有周邊血管阻塞。年齡大，吸煙、肥胖，三高（高血壓、高血糖及高膽固醇），這些都是心臟病的高危因素。壞膽固醇是血管閉塞的最大元凶，可以積聚在心臟血管，也可以在其他血管積聚，血液由心臟經腹部主動脈再經過腳的血管運去下肢，如當中有任何血管閉塞，都會減少血流流向下肢。

不過大部份患者一開始時都沒有任何徵狀，醫生可以透過檢查病人下肢的脈搏作初步評估，亦可以量度踝肱（臂）血壓指數Ankle-brachial index（ABI）去評估血管阻塞的情況。 正常ABI應該介乎1.0至1.4，太低代表可能有下肢血管阻塞，太高代表血管鈣化，所以太高太低都屬於不正常。

當情況惡化，患者便可能會出現間歇性跛行，即走路時感到下肢疲倦、疼痛、沉重，如沒有正視，有機會惡化成臨界性缺血，連靜止時都會腳痛，腿部傷口亦難以癒合，甚至進一步惡化至組織壞死需要截肢。除了腳痛，因應血管阻塞的位置，部份病人可能出現屁股痛或者不舉。如有懷疑，可以做超聲波，電腦掃描或者磁力共振血管造影去判斷血管阻塞的位置及程度。治療方式包括改善危險因素、運動訓練、藥物治療。如果情況仍無改善，就要考慮做手術，手術包括有通波仔及血管繞道手術。

曾經有一位中年男病人，腹部主動脈末端至腳的血管嚴重閉塞，行不足100米便會腳痛，食藥亦無明顯幫助，一直令他不能工作，最後他下定決心做周邊動脈通波仔手術，手術後情況大大改善，可以去工作，重新建立自信。

文章獲鬍子健康基金會授權轉載，標題經TOPick編輯修改，原題為《男士血管容易塞下肢血管咪疏忽》

責任編輯：容惠玲