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【美國研究】Gel甲照燈20分鐘3成皮膚細胞死亡　專家教3招減輕輻射降患癌風險

健康 14:22 2023/07/05

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Gel甲照燈20分鐘，3成皮膚細胞即死，恐增患癌風險！專家教3招減輕輻射。

俗稱「Gel甲」的光療指甲因款式多變而深受女士歡迎，不過，有美國研究指出，Gel甲期間少不免的「照燈」步驟，竟會增加患上皮膚癌的風險。

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【活得健康啲】常見中式糖水熱量排行榜　營養師拆解4大邪惡陷阱

綜合外國媒體報道，美甲師在為客人Gel甲所用的指甲油，通常需要照射UV燈或LED燈，使其快速凝固硬化後再繪製圖案；圖案越複雜，照燈次數越多。而科學期刊《Nature Communications》指出，坊間這類紫外光燈裝置雖向來聲稱可安全使用，但實際上會影響人體細胞。其中，聖地牙哥分校生物工程和細胞與分子醫學副教授Ludmil Alexandrov直言，照射光療指甲設備，會迅速使皮膚細胞死亡，導致皮膚細胞病變，增加患癌風險。

照燈20分鐘 3成皮膚細胞即死

加州大學聖地牙哥分校研究人員進行有關「紫外線輻射對健康影響」的實驗。他們將人類和白老鼠的皮膚細胞暴露在光療機下，結果發現，皮膚細胞每照燈20分鐘，就會有2至3成的細胞死亡；連續照燈3次，每次20分鐘，即有約7成皮膚細胞死亡。而餘下細胞也都呈現受損及變異跡象。

對此，猶他大學皮膚病學助理教授Julia Curtis總結道，目前已證實「日光浴」可致癌，而光療指甲後受損的皮膚細胞，與皮膚癌細胞的基因排序相同，就如同給指甲做了「迷你日光浴」，同樣帶來致癌物質。有5類人士特別需要注意：

  • 皮膚白皙者
  • 白化病患者
  • 有皮膚癌病史者
  • 需長期服藥者
  • 有免疫系統問題者

3招減輻射危害

另外，Julia Curtis建議3種方式，讓無法捨棄美甲的女士們減輕光療輻射危害：

  • 在指甲周圍塗抹防曬霜
  • 戴上剪掉指尖部分的防紫外線手套
  • 使用指甲貼，直接避免接觸紫外線燈

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責任編輯：羅嘉欣

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