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【打擊賣淫】酒店賣淫集團以蒙古籍女子作招徠　16人被捕涉骨幹成員

社會 13:02 2023/07/05

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酒店賣淫集團以蒙古籍女子作招徠，16人被捕涉骨幹成員。（警方直播截圖）

警方搗破一個賣淫集團，涉嫌安排內地性工作者來港，並透過社交媒體吸引嫖客，預約到酒店進行性交易，16名內地及蒙古籍女子被捕，當中包括1名賣淫集團的骨幹成員。

警方在本周一（3日）至本周二（4日）期間展開「劍淵」行動，在尖沙咀金巴利街成功搗破一個賣淫集團。行動中，共拘捕16名女子，年齡介乎19歲至41歲，13人為內地女子及3人為蒙古籍女子。其中一名41歲內地女子為集團骨幹成員，涉嫌操控他人賣淫、依靠他人賣淫收入為生及管理賣淫場被捕，警方在其身上檢獲5萬元港幣及一批賣淫工具，相信她的角色是負責供應物資及收取犯罪得益。

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油尖警區特別職務隊第一隊主管周選瑜表示，涉案集團會安排蒙古籍性工作者來港，並安排她們入住區內指定酒店，以提供性服務，並利用社交軟件Telegram等宣傳，並以非華籍的女性作招徠。 嫖客先透過不同社交媒體預約性服務，並根據集團的指示，到指定酒店房間進行性交易。

涉案的犯罪得益及賣淫的相關用品。（警方直播截圖）

周指出，集團為逃避警方調查，會同時利用不同短暫留港的雙程證內地人士，協助管理賣淫場所。有關人士會到性工作者的酒店房間分發賣淫的相關用品，包括安全套、潤滑劑、一次性床單及毛巾等，並收取性工作者因賣淫所得的金錢；亦會協助剛到港的性工作者登記入住酒店。

調查顯示，案中性工作者的收費每次約1,700元，並與集團拆賬，集團收取當中四成，部分用作預訂酒店房。

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責任編輯：陳麗娜

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