【放飛自我】男生1個原因日練3小時變大隻仔　畢業禮脫衣騷爆肌身材獲師生歡呼

▲ 呢個畢業禮一定好難忘。

畢業禮一生人只有一次，每個學生總想有一個難忘的畢業禮！廣州一名大學生日前在畢業禮上做出一個驚人的舉動，他在畢業禮上領取畢業證書時突然除衫晒肌，展示健身效果，舉動獲得老師及同學報以熱烈掌聲鼓勵，更成為了全場焦點。男生這樣做因為一個原因，不想大學生活留下遺憾，決定趁畢業禮這大日子突破自我。

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該名就讀廣州廣東工貿職業技術學院的劉姓男生，日前於畢業禮上突然除衫大晒肌肉。從影片可見，事發時劉男正在台上參與工貿技師證書頒發儀式，當他從老師手上接過畢業證書後，竟突然脫下上身的恤衫，並擺出不同姿勢，展示身上各個部位的肌肉。

台上的老師及同學看到劉男的舉動，起初都非常錯愕，露出驚訝神情，不過見到劉同學自信的一面，都大力拍掌鼓勵，劉男事後坦言，自己非常緊張，想到將要脫衣騷肌時甚至「腳也在發抖」，不過同學和老師的反應令他喜出望外，「在展示的時候，全場對我歡呼及掌聲鼓勵，我很開心」。

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他表示，自己每天都很自律，每日也會花1至3小時鍛鍊身體，為了不想大學生活留下遺憾，便想到在畢業禮上突破自己。「行動」前他亦跟學校輔導員分享，獲得對方鼓勵，稱讚他「很青春很活力」。

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責任編輯︰王明芳