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【天降石屎】議員批屋宇署維修令「得個拖字」　另倡港府檢查全港逾50年樓齡大廈

社會 13:19 2023/07/05

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議員批屋宇署維修令「得個拖字」，另倡港府檢查全港逾50年樓齡大廈（黃傑偉攝）

旺角道寶安大廈4日內兩度有石屎剝落，屋宇署日前巡查後曾指「整體樓宇結構沒有明顯危險」，多名議員質疑說法，直斥「檢查流程馬虎」，形容不能接受，要求署方盡快檢討整套緊急檢查處理程序，確保同類型事件不再發生。

另有立法會議員提到肇事大廈2014年已被屋宇署發出驗樓令，質問屋宇署為何近10年仍未有「滿意紙」，又建議政府展開特別行動，檢查全港超過50年樓齡的大廈。TOPick正向屋宇署查詢。

立法會議員江玉歡於社交媒體上表示，屋宇署一直有向不同樓宇發出維修令，但發出後沒有妥善監管程序和系統，令不少維修令「得過（個）拖字」，並提到肇事大廈2014年已被屋宇署發出驗樓令，質問屋宇署為何近10年仍未發出「滿意紙」。

立法會議員梁文廣亦對事件表示震驚，及表示不能接受，形容本周一事件發生後有不少當區居民質疑署方處理不當，檢查流程馬虎，妄故市民生命安全，要求署方盡快檢討整套緊急檢查處理程序，確保同類型事件不再發生。

他指政府應檢討現時處理樓宇僭建物及違例建築工程的程序。由於區內有不少超過50年的高樓齡樓宇，針對這些高樓齡樓宇政府應加強巡查僭建及違例建築物，主動介入跟進，並釐清大廈業主立案法團、業主及政府或其他持份者就大廈維修及管理工作的相關責任，在必要時要採取緊急行動進行強制維修，確保大廈驗樓及維修工程在妥善進行，以保障樓宇及市民安全。

民建聯立法會議員鄭泳舜亦指，對屋宇署巡查後再出現石屎剝落，認為情況不能接受及十分失望，他又建議政府展開特別行動，檢查全港超過50年樓齡的大廈，若大廈有即時危險，要立刻處理。

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記者：鄧凱文

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