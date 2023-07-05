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【父兼母職】脹爆魏駿傑滿面油光做搬運工？　生活潦倒獨力湊12歲女曾想輕生

育兒經 14:30 2023/07/05

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魏駿傑近日拍片脹爆現身，為了養家轉做搬運工？

現年55歲的魏駿傑自從與小20歲內地妻張利華離婚後，須父兼母職獨力照顧女兒，轉眼已經12歲大。近年轉戰內地發展的魏駿傑，為養家開設社交網站拍片，近日他接連上載兩段影片，他扮做搬運工兼「講經」。不過，網民最關注依然是他的脹爆身形，且他滿面油光一頭亂髮，狀甚潦倒。

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在影片中，魏駿傑穿上白恤衫明顯凸腩迫爆，而且滿面油光，頭髮凌亂，就像一個普通中年肥膩大叔。魏駿傑在影片中又扮搬運工，以普通話大講人生道理。

人生有兩樣東西是別人怎麼都搶不走的，一是藏在心裡的夢想，另一個就是讀盡大佬的書。

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不過，網民似乎不太受落，反而對他的身形更有興趣，紛紛勸他要做好身材管理。魏駿傑回覆網民表示，自己已減掉30斤（約33磅），與早前定下的目標瘦40斤，還差10斤。從影片所見，魏駿傑似乎翻脹，他在2019年曾分享做運動減磅片段，但他似乎未能堅持。他曾解釋因為3年疫情，導致嚴重發福，他明白做藝人要管理好身材，會決心改變自己。

魏駿傑的女兒轉眼已經12歲大。（小紅書圖片）

疫情離婚兼封關零收入

魏駿傑曾接受港台節目《舊日的足跡》訪問指疫情難捱，尤其2020年特別難過，因為離婚兼封關，有一年半時間零收入。他更一度想做傻事，幸好為了女兒懸崖勒馬，魏駿傑其後要看心理醫生。

我想過自殺，覺得好慘，個女救返我，因當時想起佢唔可以冇咗我，我將隻腳踏返落嚟。呢件事唔可以俾我個女知，喺佢面前日日都好開心，如果佢知會影響佢一世。

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對於離婚一事，魏駿傑指自己做足爸爸本份，卻不是滿分老公：「離婚冇講邊個啱邊個錯，其實我哋都開心過。離婚係因為人會變，我變得太離譜，淨係掛住湊女而忽略咗佢？就當係啦！大家好落台。」

魏駿傑又接受過TOPick訪問時談及父女情，現時他把所有的心思都放在女兒身上，女兒都知道全世界最愛錫她的是爸爸，「答案得一個，我拿到個平衡，所以個女仍然愛我。」魏駿傑教女要做事認真，對功課、測驗、考試認真，並且要有責任感，不能遲到；他又身教女兒要節儉。

我身穿嘅衫，$78三件。這條打網球索汗嘅毛巾，就用了12年，無爛為何不要呢？她看到你咁慳家，自己為何要揮霍呢？

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責任編輯︰王明芳

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