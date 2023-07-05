【收地建屋】政府不認為正在摧毀高球場　甯漢豪：不確定性主要涉發展密度

▲ 發展局局長甯漢豪。（陳國峰攝）

政府計劃9月收回粉嶺高球場約32公頃土地，部分將興建公營房屋。發展局局長甯漢豪今日回應議員質詢時表示，政府不認為正摧毀粉嶺高球場，強調建屋不確定性主要涉發展密度。

實政圓卓立法會議員田北辰指，政府已覓得的土地可供興建360000個單位，關注政府會否考慮把粉嶺高球場的舊場，改為公眾高球場。法律界立法會議員林新強關注，政府會否考慮把收回土地期限延長三個月以配合即將舉辦的兩場大賽。

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甯漢豪表示，目前當局現時無打算將收回的「舊場」用作公眾高球場，指收回的32公頃原本主要用於泊車和嘉年華等，並不涉及賽道，若高球會舉辦賽事需要後勤支援，政府願意配合。她亦指，任何建屋的計劃都要一個平衡的計劃，雖然未來10年已覓得足夠土地，提供的房屋數目超越估算需求，但有一些計劃可能會延期。甯漢豪又表示，雖然項目有爭議性，有人希望政府放棄收回土地，亦有聲音希望政府就建屋堅定前行，認為不可以輕言放棄。

新民黨立法會議員葉劉淑儀發言指，收回高球場也有很多不確定性，包括康文署管理、交通問題、球場地下有東江水管等。她說，如果政府堅持要摧毀球場，「如果只是有破壞沒建設，認不認為有負責官員需要問責？」

甯漢豪回應時指，政府不認為正在摧毀高球場，即使拿32公頃建屋，高球場仍有約22公頃作靜態康樂和保育用途，而高球活動也可繼續在另外140公頃進行，不存在扼殺體育活動的發展。甯漢豪續指，其他不確定性如交通考慮，已經得到一些技術性審批，她直言：「所以我們相信，按現在計劃前行，都是一個負責任的方法，亦將理據向公眾交代。」

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記者：戴朗希