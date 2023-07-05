【美國研究】全球糖尿病患者激增　2050年恐升至13億人揭兩大關鍵原因

▲ 美國華盛頓大學一項最新研究指出，全球糖尿病患者的人數，在未來30年內將持續以倍數增長至13億人。

美國華盛頓大學一項最新研究指出，全球糖尿病患者的人數，在未來30年內將持續以倍數增長，由現時的5.29億人增至2050年的13億人，換算即是屆時世上98億人口中，近七到八分之一的人口，會患有糖尿病。

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美國華盛頓大學「健康計量評估研究中心」（IHME）一項最新研究指出，糖尿病患者人數在未來數十年間，會有驚人的數字增長。將由2021年約5.29億人口增加至2050年的13億人口，其中北美及中東地區的糖尿病盛行率，更將會高達16.8%。

研究指出，糖尿病盛行率上升原因主要有二，一部分是關於人口結構的轉變，隨著人口老化，老年人患上糖尿病的機率會愈來愈高；其次就是現代人肥胖率上升，肥胖人士也會較正常人士，更易患上第二型糖尿病。

有關研究已於6月22日在醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）中刊出。該項研究的首席作者、IHME科學家Liane Ong表示，糖尿病患者人口快速增長的其中一個原因，與飲食習慣改變有關。在過去30年間，人們攝取加工食品的數量大幅度上升。而糖尿病患者急速增長，將會對世界各國的公共衛生體系，構成一大挑戰。要有效預防第二型糖尿病，增加運動量、控制體重都是主要方法。

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責任編輯：羅嘉欣