【中一叩門】中一派位放榜攻略　港島區17間熱門官津叩門申請

▲ 中一派位放榜攻略，港島區17間熱門官津叩門申請資訊。

升中派位結果將於7月11日公布，若子女派到心儀中學固然開心，但若不幸落空，家長和子女就要準備叩門。不少官津中學都有少量叩門名額，部分學校已於網頁上載叩門申請詳情，TOPick亦致電學校查詢，整理了港九新界的熱門官津中學叩門資料，助家長為子女考入心儀學校。

據教育局公布，今年中一派位結果將於7月11日公布，家長和學生須在7月13日及14日辦理中一註冊，之後在7月18日參加中一入學前香港學科測驗。據悉繼小學減收「叩門位」後，教育局亦有意在中學減收「叩門位」，或減半至每班一個。以下為港島區17間熱門學校叩門資料，大部分學校都在7月11日放榜當日及翌日接受叩門申請，並設有筆試及面試。

中西區

英皇書院

申請日期：7月11日上午9時至12日下午4時半

筆試日期：7月11日或12日（所有申請者）

面試日期：交表當天或交表翌日（英語及廣東話面見、名單個別電話通知）

所需文件：

已填妥之申請表

申請人身份證副本（須出示正本檢查）

小四至小六成績表副本

入學註冊證（如適用）

傑出才能證明（包括獎狀及其他有關文件）

申請表格：按此連結

申請詳情：按此連結

高主教書院

申請日期：7月11日上午9時至14日下午4時半

面試日期：個別電話通知

所需文件：

派位證副本

已填妥之申請表

身份證或出生證明書副本 (另備正本作核實用)

小學五年級及六年級成績表副本

課外活動、服務及獎項紀錄副本

申請表格：按此連結

申請詳情：按此連結

聖嘉勒女書院

申請日期：7月11日下午1時前

面試日期：個別電話通知

所需文件：

申請表

派位證副本

小學五年級及六年級成績表副本

課外活動證書/獎項副本

已填妥之申請表

護照尺寸的學生照片一張

身份證或出生證明書副本

洗禮證書副本（如適用）

申請表格：按此連結

申請詳情：按此連結

聖若瑟書院

申請日期：7月12日上午9時至中午12時

筆試日期：7月14日

所需文件：

申請表

已填妥之申請表（可通過學校網站下載）

身份證或出生證明書副本

小學五年級及六年級成績表副本

教育局 SSPA 成績單副本

其他證明文件（如有）

學考試費港幣 50 元現金（不可退還）

申請表格：按此連結

申請詳情：按此連結

英華女學校

不設叩門位。

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東區

港島民生書院

申請日期：7月11日上午8時半至下午4時

筆試日期：7月13日下午1時至下午3時

面試日期：個別通知

所需文件：

派位證副本

已填妥之申請表

小五及小六的成績表副本

獎狀或其他資料副本（如適用）

「中一自行分配學位申請表」之家長存根副本（適用於曾申請本校「中一自行分配學位」者）

「統一派位選擇學校表格」的副本

申請表格：7月11日上午8時半開始在學校正門派發，或可在學校網頁下載（按此連結）

申請詳情：按此連結

聖馬可中學

申請日期：7月11日上午9時至12日中午12時

面試日期：尚未公佈

所需文件：

派位證副本

護照尺寸的學生照片一張

身份證或出生證明書副本

小五及小六的成績表副本

獎狀或其他資料副本（如適用）

申請表格：尚未公佈

申請詳情：按此連結

嘉諾撒書院

由即日起，隨時以電郵或郵寄方式，傳送相關資料到學校。

張祝珊英文中學

在自行派位階段選報該校，曾獲得面試機會但落選，會自動排於後備名單，毋須額外申請。

校方會於放榜後，再甄選合適的申請人個別電話通知到校面試。

香港中國婦女會中學

申請日期：7月11日 上午8時半至12時半

筆試日期：不設筆試

面試日期：7月11日 設兩輪面試

所需文件：

申請信(請於信中中寫上聯絡電話)

身份證副本

近照一張

證明於小學六年級考獲全級成績首百分之十或以內名次的成績表或校方證明副本

小學五、六年級成績表和所獲校外比賽獎狀副本

「中一派位証」副本

「中一派位選擇學校表格」副本

申請表格：自行撰寫申請信

申請詳情：按此連結

南區

香港真光書院

申請日期：7月11日上午9時至12日中午12時

筆試日期：7月13日上午9時至中午12時

所需文件：

已填妥之申請表（轉校生報名表）

2021/22 及 2022/23 成績表正本及副本

獎項證書副本或獎項照片

教育局派發的中一派位證正本及副本（如適用者）

相片一張

申請表格：按此連結

申請詳情：按此連結

聖公會呂明才中學

申請日期：7月11日下午4時前

面試日期：7 月 13 日上午8時半（7 月 12 日個別電話通知）

所需文件：

派位證副本

已填妥之申請表

身份證或出生證明書副本

小六的成績表副本

申請表格：按此連結

申請詳情：按此連結



灣仔區

瑪利曼中學

申請日期：7月11日

面試日期：尚未公佈

所需文件：

身份證或出生證明書副本

小五及小六的成績表副本

獎狀或其他資料副本（如適用）

申請表格：7月11日到校領取

申請詳情：留意學校網頁公佈（按此連結）

皇仁書院

申請日期：7月11日上午9時至下午4時半

面試日期：尚未公佈

所需文件：

身份證或出生證明書副本

小六的成績表正副本

不多於20張課外活動獎狀正副本

申請表格：7月11日到校領取

申請詳情：留意學校網頁公佈（按此連結）

嘉諾撒聖方濟各書院

申請日期：尚未公布

申請詳情：7月７日至10日學校網頁公佈（按此連結）

香港真光中學

申請日期：7月11日上午9時至下午1時

筆試試日期：7 月 12 日上午9時半至下午1時半（7 月 11 日下午6時透過學校網頁公佈）

所需文件：

已填妥之申請表

身份證或出生證明書副本

小五及小六的成績表副本

獎狀或其他資料副本（如適用）

無須遞交推薦信

申請表格：按此連結

申請詳情：按此連結

香港華仁書院

申請日期：尚未公布

申請詳情：7月10日至11日學校網頁公佈（按此連結）

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責任編輯︰唐綺晴