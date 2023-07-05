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【王力宏離婚】王力宏爆李靚蕾索千萬美元　Leehom感謝美國法院成全離婚

娛樂 14:15 2023/07/05

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熱門 區區有好校 靈戲逼人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 周潤發 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

王力宏、李靚蕾在美國紐約法院判定獲准離婚。

在2021年12月，王力宏宣布與李靚蕾離婚，之後李靚蕾連日透過社交網站發文爆出王力宏醜聞，王力宏後來首度發長文反撃。

被封網民封為「蕾神」的李靚蕾即撰寫長文回應，同時貼出各項文書證明逐一反駁王力宏，當中提及到自己放棄贍養費，以及有心理師證明王力宏有性成癮的問題。

今日（7月5日），有傳王力宏、李靚蕾在美國紐約法院判定獲准離婚。

【王力宏離婚】王力宏李靚蕾視像開庭交鋒　Leehom親筆簽名信賀歌迷會周年紀念

王力宏需付過百萬？

依美國法律規定，王力宏為提訴離婚的原告，故必須負擔對造訴訟律師費用，估計超過一百萬元新台幣！

王力宏的律師葉偉立作聲明：

很遺憾有人一直將過錯全部推給他方。王力宏先生在紐約法院提起離婚獲准，法院並無認定王力宏先生在離婚事由上有任何過錯，而是兩造基於合法離婚協議書判准，王力宏非常感謝美國法院成全，終於結束與李小姐在婚姻上的紛擾。

反倒是，李小姐依離婚協議書已經取得龐大財產，後續又於美國訴訟中另外要求逾千萬美金的鉅額主張，導致本件審理時間不斷拖長，惟其請求均遭紐約法院駁回。紐約法院在判決中也明白表示，李小姐另行在台灣提起訴訟、且故意將兩人婚姻問題公開訴諸媒體，亦是駁回其請求之原因，另關於家人的費用，紐約法院判決指出，由台灣法院作最終決定。

王力宏、李靚蕾（網上圖片）

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撰文 : TOPick柴犬出動

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