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【香港小姐2023】「金髮蔡思貝」Juliana黑色Look微露事業線　「Big」爆上圍引曾志偉注目【多圖】

娛樂 14:15 2023/07/05

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熱門 區區有好校 靈戲逼人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 周潤發 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

「金髮蔡思貝」Juliana郭珮文自參賽以來一直備受大家關注，更被視為大熱之一。一頭金髮的成為郭珮文標誌，不過早前眾佳麗需要接受「變髮」改造。

完成「變髮」後，Juliana透露髮型師替她弄了漸變髮色：「保留了原本的金色做底色，再於上面染灰啡色。」

【香港小姐2023】「金髮蔡思貝」郭珮文身材夠搶鏡　志偉被Juliana震撼：唔記得睇面形【多圖】

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新相同樣吸睛

難得有新髮色，Juliana亦非常識做，在社交網分享新照，見她以一身型格打扮上陣，黑色皮褸襯Low Cut上衣配黑色boot，在街上大擺甫士更微露事業線，不少網民大讚其新髮色好看，又力撐她能殺入三甲。

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獲曾志偉大讚

除了獲一班網民支持外，就連早前播出的節目《2023香港小姐競選》終極面試，作為評判的TVB總經理曾志偉也被Juliana驕人上圍震撼，吸引眼球，更表示：「我都唔記得睇面形，行出嚟我只係睇到57號。」

而且，曾志偉更大讚Juliana：「雖然佢得21歲，但係好率直。」難怪網民指Juliana深得對方歡心，應該是其大熱心水。

身材火辣

身材高佻、擁有驕人上圍的Juliana，向來走高冷性感路線，帶著韓國人氣女團BLACKPINK成員Rosé的影子，星魅十足。其IG內藏大量性感照片，將姣好身材表露無遺。既有低胸亦有大晒長腿，更有露背展露美腿，連泳衣照也有，火辣程度甚高。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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