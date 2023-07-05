【預防中暑】北京連續3日破40℃高溫　49歲男導遊頤和園帶團熱暈不治

▲ 北京連續3天破40度！ 49歲導遊帶團「活活熱死」送院不治。

炎夏戶外工作小心中暑！北京早前便有一名49歲導遊於完成帶隊工作後，於旅遊巴上暈倒，送醫搶救後亦證實不治，據了解，死因為熱射病。

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據內地傳媒報道，今年6月份，北京曾連續3天出現超過40度的高溫天氣。而事發於7月2日，北京市大部分地區當日早上氣溫介乎在35至36℃之間，其中南郊觀像台氣溫36.3℃，高溫黃色預警持續。而從事導遊工作超過20年，49歲的「龔哥」於當日上午10時許，正負責帶領學生團前往頤和園觀光，據了解，他當時已感到身體不適，但仍能強行支撐至完成講解。

豈料，頤和園行程結束後，眾人準備乘車前往餐廳用餐時，卻發現導遊龔哥的狀態越來越不對勁，當到達目的地後，旅巴司機更發現龔哥已陷昏迷，於此慌忙報警，可惜送院搶救後仍證實不治，死亡原因是熱射病。

有同為旅行社姓劉的同事透露，龔哥是家中獨子，一直單身，母親早年患上阿茲海默症。他過去一直負責接待歐洲旅遊團，過去出國即使坐了10幾個小時的飛機亦未見問題。不過近年來受到疫情影響，他才轉向接待國內旅遊團。她指一直未有聽聞他身體有甚麼問題，故對他的突然離世，實在難以接受。

熱射病

北京大學人民醫院急診科副主任醫師遲騁指出，中暑分為「先兆中暑」、「輕度中暑」、「中度中暑」與「重度中暑」4個階段。若得到及時妥善治理，大部分中暑患者是不會發展到「熱射病」。

遲騁續指，「先兆中暑」的症狀包括頭暈、乏力、大汗、口渴、注意力不集中。當體溫升高、出現發熱，但沒有意識轉變，則進入「輕度中暑」階段。如不及時治理，體溫將持續升高至可達40至42℃，並伴有四肢抽搐、意識障礙的情形，則是中、重度中暑的階段。到最嚴重時，就會出現「熱射病」，通常會有多臟器功能衰竭的情形出現，死亡率很高。

遲騁表示，當患者出現體溫升高、肢體抽搐或出現嗜睡、認知障礙等意識改變的情形時，就要及時送院醫治。

降溫消暑方法

TOPick過往訪問過聖約翰救傷會總監鍾展鴻和消防處救護員會總幹事屈奇安，分享降溫消暑的秘訣。

1. 大動脈位置散熱最快

使用退熱貼或冰敷時，大家通常都會貼在額頭上，但原來頸部、腋下、腹股溝、手腳關節位都是散熱快的部位。散熱快是因為大動脈貼近皮膚表面，亦即可快速將血液冷卻，達至降溫效果。他亦提醒，冷敷範圍不應超過全身10%，如體溫低於36°C就算過低，35°C以下是不正常，要盡快求醫。

2. 冷敷可止痛消腫

冷敷除了可降溫，亦可有止痛、消腫之效，因此如扭傷或撞傷，都可以冷敷紓緩不適。但要緊記，勿直接用冰敷在皮膚上，應以毛巾包裹，有傷口或皮膚敏感人士尤其要注意。

3. 冷敷範圍不可超過全身10%

鍾展鴻指出，冷敷範圍太大，身體降溫太快，可能導致低溫症。冷敷範圍不應超過全身10%，如體溫低於36°C就算過低，35°C以下是不正常，要盡快求醫。

4. 用30°C水溫洗澡

除了用退熱貼或冰敷，鍾展鴻亦建議可以用較體溫稍低，即約攝氏30°C水溫洗澡，有助身體降溫。屈奇安表示，如小孩子發燒，應用溫水洗澡，血管擴張，有助散熱。

5. 消暑5部曲

屈奇安指，如在炎熱天氣下中暑，冷敷只是其中一個降溫方法，正常步驟應是：1. 離開太陽直射地方，到陰涼處；2. 脫下多餘衣物；3. 確保空氣流通；4. 冷敷，如退熱貼或冰敷；5. 喝一點水。

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責任編輯：羅嘉欣