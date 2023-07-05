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【社會治安】鄧炳強：積極考慮在恐襲或國安風險地點加裝攝錄鏡頭

政治 14:02 2023/07/05

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保安局局長鄧炳強。（陳國峰攝）

近月發生多宗持刀傷人案，有議員關注政府有何新對策減少暴力及傷人案，以增強市民對社會治安的信心。保安局局長鄧炳強指，除在各警區額外調動內勤人員，支援前線軍裝巡邏，又積極考慮在罪案、恐襲或國安風險的地點加裝攝錄鏡頭。

鄧炳強今日在立法會回應經民聯林健鋒口頭質詢時稱，今年首頭5個月的持刀傷人案件，較2022年同期有下降趨勢，又指持刀傷人案沒有惡化趨勢，反映警方反罪惡行動有成效。他又稱，以往警員較少在商場巡邏，以免被指「歎冷氣」，不過已按需要，調配人手加強在商場和交通交匯處等高調巡邏 。

鄧炳強續指，過去3年每年錄得持刀傷人案介乎176宗至243宗，持刀傷人案主要涉及糾紛和家庭暴力，並較多出現在深水埗和油尖旺等較多流動人口的地區。

林健鋒對香港在「全球繁榮指數」（安全與保安）的排名，由2020年的第6名下跌至2023年的第16名感到擔憂，鄧炳強回應稱，部分指數和排名的政治考慮較重，本港在另一個安全指數排名中得到第6位，強調香港仍然是世界上最安全城市，罪案率較不少城市為低。

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記者：戴朗希

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