  • 32°C
香港時間 : 2023705日 (週三) 15:10
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 區區有好校 靈戲逼人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 周潤發 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MIRROR成員】姜濤沒興趣再唱《蒙著嘴說愛你》　直言：不需要過度擔心我

娛樂 14:38 2023/07/05

分享：

分享：

熱門 區區有好校 靈戲逼人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 周潤發 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

MIRROR成員姜濤近日推出新歌《DUMMY》，早前她接受商台節目《早霸王》訪問，席間說到其新作曲風深沉，他自爆原來第11胎選了一首輕快歌，惟年初於《叱咤》瘋狂獻唱遭狠批，留下陰影令他打消念頭。

另外，向來為MIRROR「BB擔當」的姜濤拒絕再扮可愛，不想再唱名曲《蒙著嘴說愛你》。

【MIRROR成員】引用聖經否認與髮型師Lydia緋聞　姜濤：抱歉讓大家擔心了

（取自instagram）

年初《叱咤》表演留陰影

姜濤稱原本沒打算玩「陰沉曲風」，覺得第11胎是一個新開始，他說：「因為前面10首歌，我要講嘅都已經表達晒，是時候要一個新篇章去講一些輕鬆事。」姜濤連歌曲已經製作好，但年初於「叱咤頒獎禮」上獻唱《鏡中鏡》時，帶點瘋狂的表演方式引來負評如潮，於是改為推出《Dummy》

姜濤更透露原本希望在叱咤頒獎禮後休息一年，更叫公司「雪藏」自己，他笑說︰「你諗吓，我連樓都買埋，有地方可以收埋，我覺得冇乜必要再撈落去，哈哈﹗講笑啫﹗」

年初，姜濤於「叱咤頒獎禮」上獻唱《鏡中鏡》。

《蒙著嘴說愛你》成絕響？

疫情嚴峻之時，姜濤以一首《蒙著嘴說愛你》鼓勵歌迷，有幼稚園採用《蒙》曲作畢業歌。

主持提及不少歌迷都掛念《蒙著嘴說愛你》的曲風，對此姜濤說：「我有想過不再唱這首歌，覺得疫情都過左去，大家沒需要再蒙着嘴，沒有那個意欲再去唱。」不過森美和小儀就說他將來一定會再唱，小儀更說︰「你一世都要唱呢首歌㗎喇！」姜濤即答︰「我驚到4、50歲，去到嗰個年紀仲要cute cute。」

不過姜濤表示下首歌將會是開心主題。他說︰「下一個10胎，希望給予大家一個不同的感覺。」

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【MIRROR成員】「人氣王」貼地坐經濟位帶家人遊澳洲　姜濤父親激罕露面：神秘姜爸

新歌玩自嘲

說到《Dummy》的舞步由台灣排舞師設計，當中敲頭的動作由姜濤構想，原來有著「敲醒」和提醒自己的意思。他說︰「這首歌是一個自嘲，記錄那個時期的自己需要去記得自己的初衷。大家可以繼續敲我﹗這幾個月，大家真係敲得好勁﹗」

另外歌曲裡有一段笑聲，他表示錄音時蘊釀不少情緒，更說只是其中一個表達方式，起初也擔心外界以為他黐了線。

姜濤今年會開騷！（取自instagram）

姜B：不要過度擔心我

訪問途期間姜濤咳了幾聲，森美即說︰「你唔好病，瞓多啲﹗你一病就全世界都好緊張﹗你有冇覺得：『其實我咳，你哋又覺得好大件事；我整親腳，你哋又覺得大件事』，所以唔敢病？」

姜濤即叫粉絲別過份著緊，他說︰「 多謝大家關心，有人關心是開心的，不過希望大家有時不需要過度擔心我。我都大個，大家也是吧﹗」

    點擊圖片放大
    +5
    +4

最新影片推介：陳若思專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】陳若思參選港姐先斬後奏　媽媽親製《港女野人》牆令Amber感動

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【CHILL CLUB】姜濤用衣服「隔空」回應批評　RubberBand泥鯭再以18字反擊
13:38 2023/05/10
【CHILL CLUB】姜濤用衣服「隔空」回應批評　RubberBand泥鯭再以18字反擊
【CHILL CLUB】泥鯭批評姜濤引罵戰　RubberBand發文道歉：尊重不同聲音
21:45 2023/05/10
【CHILL CLUB】泥鯭批評姜濤引罵戰　RubberBand發文道歉：尊重不同聲音
【MIRROR成員】姜濤偷睇巨胸主播斷正　A0萬人迷曾與「YOLO女神」黃曦誼傳緋聞【多圖】
12:26 2023/05/15
【MIRROR成員】姜濤偷睇巨胸主播斷正　A0萬人迷曾與「YOLO女神」黃曦誼傳緋聞【多圖】
【MIRROR成員】Jer+教主+姜濤+Edan今年開個人騷　7成門票預留MIRO優先訂購【有片】
15:40 2023/05/18
【MIRROR成員】Jer+教主+姜濤+Edan今年開個人騷　7成門票預留MIRO優先訂購【有片】
【MIRROR成員】姜濤承認要改善接受泥鯭意見　Jer：公司特別請安全團隊監察【多圖】
16:37 2023/05/18
【MIRROR成員】姜濤承認要改善接受泥鯭意見　Jer：公司特別請安全團隊監察【多圖】

你可能感興趣

【CHILL CLUB】姜濤用衣服「隔空」回應批評　RubberBand泥鯭再以18字反擊
13:38 2023/05/10
【CHILL CLUB】姜濤用衣服「隔空」回應批評　RubberBand泥鯭再以18字反擊
【CHILL CLUB】泥鯭批評姜濤引罵戰　RubberBand發文道歉：尊重不同聲音
21:45 2023/05/10
【CHILL CLUB】泥鯭批評姜濤引罵戰　RubberBand發文道歉：尊重不同聲音
【MIRROR成員】姜濤偷睇巨胸主播斷正　A0萬人迷曾與「YOLO女神」黃曦誼傳緋聞【多圖】
12:26 2023/05/15
【MIRROR成員】姜濤偷睇巨胸主播斷正　A0萬人迷曾與「YOLO女神」黃曦誼傳緋聞【多圖】
姜濤 娛樂人物職業 歌手 森美 阮小儀 演員 Mirror 叱咤樂壇流行榜 商業電台

最高瀏覽

【家居意外】3歲女童在家爬櫃拿玩具　遭突墮下電視機重砸胸部亡
18:58 2023/07/03
【家居意外】3歲女童在家爬櫃拿玩具　遭突墮下電視機重砸胸部亡
【生命鬥士】美女主播飽受慢性病折磨　緊守崗位至最後一刻26歲香消玉殞
13:54 2023/07/04
【生命鬥士】美女主播飽受慢性病折磨　緊守崗位至最後一刻26歲香消玉殞
【星二代】袁靚靚16歲仔仔被封最靚仔星二代 　「魔童」張慕童高大英俊有粉絲
12:05 2023/07/04
【星二代】袁靚靚16歲仔仔被封最靚仔星二代 　「魔童」張慕童高大英俊有粉絲