【守護天使的失格】松山研一長澤正美首度合作電影　探討「長期照護」議題

▲ 《守護天使的失格》

由《死亡筆記》松山研一，以及《信用欺詐師》長澤正美主演，並由《接棒家族》前田哲執導電影《守護天使的失格》，以一直備受社會關注的「長期照護」議題作故事背景，講述即便為了竭盡所能照顧長期生病的家人，卻因沒有足夠的資金支撐，漸漸成為照顧一方的重擔，導致進入了吞噬人性的惡性循環。

故事一開始講一名老人和照護師被發現陳屍於清晨的民宅中，在搜查線中浮現的是與看護師死者在同一所照護中心工作，一名天使般的看護員的斯波宗典（松山研一飾）。他是名有著奉獻精神的看護師，曾是深受被照護人士家屬喜歡的善良青年。

作為檢察官的大友秀美（長澤正美飾）發現斯波作為照護師工作的照護中心裡，老人的死亡率異常高，近年竟有多達42名老人的自然死亡，便著手追查這背後的真相，但嫌疑人斯波，卻聲稱自己不是「殺人」，而是救贖。



生命中不能承受的重擔，貧困的照顧者如同活在深淵之中，殺生即解救，照顧他人和被照顧的，彼此皆可脫離地獄。這埸連環殺人犯與檢察官之間的對峙，令人深思兇手究竟是「殺人犯」還是「救世主」？真正的正義是甚麼？真正的幸福又是甚麼？

刻意保持距離



松山研一飾演的是主角斯波宗典，是一名心地善良的照護師，而長澤正美飾演的則是與之對峙的檢察官大友秀美，這是他們首次的同台演出，兩人雖然私下熟稔，但整個拍攝期間都有刻意保持距離，藉以培養角色對立的情緒。

在拍畢電影後，松山研一表示：「這是一部集結了很多人生在世不得不重視，以及必須給年輕人們傳達的訊息的作品。我在這部作品裡找到了自己無法解答的答案，並和導演、劇組人員以及長澤一起打造了一部讓我們全體都滿意的作品。」

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至於長澤正美稱：「我飾演的檢察官秀美，是一個由始至終都一直為到底什麼才是正確而煩惱、動搖的角色。我本人其實也有著內心疑惑和動搖的時候，這方面的情緒剛好和秀美這角色在感情很好地連結了，我很滿意今次的演出，也希望觀眾看後能捕捉到這部作品所要傳達的訊息。」

她並表示，《守護天使的失格》探討長期照護、老年照顧和臨終等問題，是每個人都應該關注，與年長家人需要認真討論的題目。