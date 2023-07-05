【中一叩門】中一派位放榜攻略　新界區33間熱門官津叩門申請

▲ 中一派位放榜攻略，新界區33間熱門官津叩門申請資訊。

升中派位結果將於7月11日公布，若子女派到心儀中學固然開心，但若不幸落空，家長和子女就要準備叩門。不少官津中學都有少量叩門名額，部分學校已於網頁上載叩門申請詳情，TOPick亦致電學校查詢，整理了港九新界的熱門官津中學叩門資料，助家長為子女考入心儀學校。

據教育局公布，今年中一派位結果將於7月11日公布，家長和學生須在7月13日及14日辦理中一註冊，之後在7月18日參加中一入學前香港學科測驗。官津中學的「叩門」額，主要來自兩種情況，分別是每所中學的留班位，又或派位後，未有學生註冊的學額。 據悉繼小學減收「叩門位」後，教育局亦有意在中學減收「叩門位」，或減半至每班一個，但暫未有進一步消息。以下為新區區33間熱門學校叩門資料，大部分學校都在7月11日放榜當日及翌日接受叩門申請，並設有筆試及面試。

沙田區

沙田祟真中學

申請日期：尚未公布，取決於學年中一學額剩餘人數

申請詳情：剩餘名額申請詳情（如有）將於11/7在學校網頁發布（按此連結）

浸信會呂明才中學

申請日期：7月11日上午9時至下午5時

面試日期：7月11日或12日（7月12日中午12時前個別電話通知）

所需文件：

相片一張

派位證副本

已填妥之申請表

小五及小六成績表副本

申請表格：按此連結

申請詳情：按此連結

聖羅撒書院

申請日期：7月11日

面試日期：尚未公佈

所需文件：

聯絡資料

派位證副本

小五及小六成績表副本

申請表格：沒有提供

申請詳情：留意學校網頁公佈（按此連結）

沙田循道衛理中學

7月15日上午8時後致電學校電話2602 1300查詢。

聖公會曾肇添中學

7月11日致電學校電話2697 5566查詢。

沙田培英中學

7月11日致電學校電話2691 7217查詢，或在當天連同學生相關資料副本及一封寫有聯絡資料、標題為「申請成為中一轉校生」的信件交到學校。

聖公會林裘謀中學

不設叩門

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大埔區

迦密柏雨中學

申請日期：7月11日

面試日期：尚未公佈

所需文件：

學生相片一張

小五及小六成績表正副本

申請表格：7月11日到校領取

申請詳情：留意學校網頁公佈（按此連結）

恩主教書院

在7月11日到校門外領取申請表格。

王肇枝中學

在7月11日帶同相關資料前往學校申請。



北區

東華三院甲寅年總理中學

申請日期：將於7月11日公佈

申請詳情：留意學校網頁公佈（按此連結）

香港道教聯合會鄧顯紀念中學

申請日期：將於7月11日公佈

申請詳情：留意學校網頁公佈（按此連結）

聖公會陳融中學

申請日期：7月11日至13日中午12時

面試日期：7月11日至14日（個別電話通知）

所需文件：

已填妥之申請表

身份證或出生證明書副本

小五全年及小六上半年成績表副本

小六學生照片一張

派位證副本

申請表格：按此連結

申請詳情：按此連結

東華三院李嘉誠中學

申請日期：7月11日

所需文件：留意學校網頁公佈（按此連結）

申請表格：7月11日到校領取

申請詳情：留意學校網頁公佈（按此連結）

葵青區

中華傳道會安柱中學

在自行派位階段選報該校的學生可在7月11日到校領取表格，沒有選報的學生不設叩門機會。

聖公會林護紀念中學

申請日期：7月11日上午9時至下午4時

面試日期：7月11日或12日（7月12日中午12時前個別電話通知）

所需文件：

已填妥之申請表(附相片一張)

教育局發出的《中一自行分配學位申請表》之家長存根副本（適用於曾申請本校中一「自

行分配學位」）

派位證副本

小五(全學年)及小六(全學年)成績表副本

小五及小六課外活動、服務及獎項證明或證書副本

申請人之香港身份證副本

聖公會洗禮證明書副本（如適用）

申請表格：按此連結

申請詳情：按此連結

保祿六世書院

申請日期：7月11日上午8時半至下午4時

面試日期：7月11日或12日（個別電話通知）

所需文件：

教育局「派位證」副本

申請人成績表副本(小五全年及小六上下學期)

課外活動及服務之獎狀或證書副本(小五及小六)

申請表格：按此連結

申請詳情：按此連結

佛教善德英文中學

申請日期：7月11日上午8時45分至下午3時45分

面試日期：7月11日或12日（個別電話通知）

所需文件：

已填妥之申請表

小五及小六成績表正副本

申請表格：申請日期內，在學校三樓 309/310 室中一轉校學生入學申請處領取

申請詳情：按此連結

保良局羅傑承（一九八三）中學

申請日期：7月11日上午9時至12日下午4時

筆試日期：報名時即時測驗（約15分鐘）

面試日期：個別電話通知

所需文件：

小五、小六成績表正本及影印本

身份證或出生證明書正本及影印本

「派位證」正本及影印本

其他獲頒發之獎狀或證書之正本及影印本

近照一張

申請表格：申請日期內，在學校領取

申請詳情：按此連結

荃灣區

可風中學（嗇色院主辦）

申請日期：7月11日上午8時半至中午12時半

面試日期：尚未公布

所需文件：

填妥之申請表

小五及小六成績表影印本

所獲頒的校外及校內獎狀證書影印本 (不多於8項，可雙面列印)

照片一張

申請表格：按此連結

申請詳情：按此連結

寶安商智王少清中學

申請日期：7月11日上午9時至下午4時

筆試日期：7月12日上午8時半至中午12時半

所需文件：

香港身份証副本

小五及小六全學期成績表及獲獎証書副本

本年度派位證副本 (請在空白位置寫上聯絡電話)

申請表格：沒有提供

申請詳情：按此連結

荃灣官立中學

申請日期：7月11日上午8時半至13日下午5時半

面試日期：尚未公布 (7月15日中午十二時前個別電話通知)

所需文件：

填妥之申請表格

小學五年級及六年級之考試成績表副本

傑出表現之獎狀或證書副本 (如配備)

如父母親/兄姊曾經/現時就讀本校，請提交有關證明之影印本，例如離校證書或成績表副本

(如本年一月曾透過「自行分配學位」機制申請本校中一學位，則只需提交小學六年級期終試之成績表副本及其他先前未備之獎狀影印本。)



申請表格：按此連結

申請詳情：按此連結

荃灣公立何傳耀紀念中學

申請日期：7月11日上午9時至下午4時

筆試日期：7月12日上午9時至中午12時15分 (所有申請者)

面試日期：7月13日或7月14日 (個別電話通知)

所需文件：

香港兒童身份證或出世紙

小四、小五及小六全學期成績表副本

派位證

申請表格：沒有提供

申請詳情：按此連結

元朗區

新界鄉議局元朗區中學

申請日期：7月11日上午9時至下午4時

面試日期：個別電話通知

所需文件：

已填妥之「2023/2024學年中一候補學位申請表」

「入學註冊證」影印本

小學五及六年級上、下學期之成績表影印本

在申請表 B 及 C 項填寫之獎項證明文件 (如獎狀)影印本

申請表格：按此連結

申請詳情：按此連結

東華三院盧幹庭紀念中學

申請日期：7月11日上午9時至12日中午12時

面試日期：7月13日或7月14日 (個別電話通知)

所需文件：

身份證正本

小五下學期成績表正、副本

小六上學期成績表正、副本

小六下學期成績表正、副本

派位證正、副本

入學註冊證正、副本

近照一張

申請表格：按此連結

申請詳情：按此連結

基督教香港信義會元朗信義中學

申請日期：即日起至7月11日上午

（只適用於在自行派位階段選報該校或選填該校在「統一派位選擇學校表格」第一位的學生）

面試日期：7月11日下午

所需文件：留意學校網頁公佈（按此連結）

申請表格：按此連結

申請詳情：按此連結



天主教崇德英文中學

申請日期：7月11日上午9時至12日中午12時

面試日期：7月11日下午開始 (廣東話及英語口試、個別電話通知)

所需文件：

中學派位證

統一派位選校表

本校自行分配學位申請紀錄 (如有)

小四至小六成績表 (只適用於未有申請本校自行分配學位者)

學生相片一張

申請表格：申請日期內，到學校校務處索取申請表格

申請詳情：按此連結

屯門區

順德聯誼總會譚伯羽中學

7月11日致電學校電話2450 1402查詢，或在當天帶同成績表副本及課外活動副本前往學校申請。

保良局百周年李兆忠紀念中學

在7月11日帶同中一註冊證及「中一自行分配學位申請表」之家長存根副本前往學校申請，沒有在自行分配階段選報該校的學生不設叩門機會。

保良局董玉娣中學

申請日期：7月11日上午8時半至下午4時半

面試日期：尚未公佈

所需文件：

中學派位證副本

身份證或出生證明書副本

小學五年級及六年級成績表副本

「統一派位選擇學校表格」的副本

課外活動、服務及獎項紀錄副本（如有）

小學校長推薦信（如有）

申請表格：7月11日到學校領取，即填即交。

申請詳情：按此連結

馬錦明慈善基金馬可賓紀念中學

申請日期：7月11日上午9時至12日下午5時

筆試及面試日期：7月15日 (個別電話通知)

所需文件：

中學派位證

身份證或出生證明書副本

小學五年級及六年級成績表副本

課外活動、服務及獎項紀錄副本（如有）

申請表格：按此連結

申請詳情：按此連結



西貢區

迦密主恩中學

申請日期：7月11日上午9時至下午2時

面試日期：7月12日下午1時至5時 (面試名單於7月11日下午4時電話通知)

所需文件：

已填妥之申請表

小四至小六成績表副本

課外活動、服務及獎項紀錄副本（如有）

「統一派位選擇學校表格」的副本

申請表格：按此連結

申請詳情：按此連結

基督教宣道會宣基中學

申請日期：7月11日下午2時前

筆試日期：7月12日上午9時至11時

面試日期：7月12至14日

所需文件：

申請者請把申請表連同下列文件之影印本，放入公文袋內，然後交至本校一樓校務處。

1. 一般申請者

中一派位選擇學校表格

派位證 / 入學註冊證

出生證明書及身份證

小五上﹑下學期成績表

小六上﹑下學期成績表

各項獎狀

2. 曾於「自行分配中一學位」階段申請本校

中一派位選擇學校表格

派位證 / 入學註冊證

小六上﹑下學期成績表

二零二三年一月以後之獎狀 (如有)

曾於「自行分配中一學位」階段申請本校，該申請將獲優先考慮，而上階段已繳交之文件則無需重複再交。

申請表格：一般申請者 (表格A)、曾於「自行分配中一學位」階段申請本校(表格B)

申請詳情：按此連結

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責任編輯︰唐綺晴