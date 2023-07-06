IVE高級文憑課程獲認可  助畢業生獲專業資格  發展特殊幼兒教育及醫務化驗事業

中學文憑考試（DSE）即將放榜，相信中六同學都忙於籌劃不同的升學出路。在選擇課程時，同學應該留意課程是否獲專業認可，以助你繼續升讀更高學歷或獲取專業資格加入「你想」的行業。兩位IVE高級文憑畢業生—孔慶林（Marco）和孔施健（Terri）跟隨興趣分別入讀IVE生物醫學高級文憑及IVE幼兒教育高級文憑，畢業後升讀大學學士學位，成功於醫務化驗及特殊教育領域開創理想事業。

孔慶林（Marco）

醫務化驗中心註冊醫務化驗師



• IVE 生物醫學高級文憑

• 英國Queen's University Belfast生物醫學學士學位

• 英國University of Manchester臨床免疫學理學碩士

學歷受認可 成註冊醫務化驗師



IVE 生物醫學高級文憑畢業生Marco記得於中學參與生涯規劃時，已對醫務化驗有濃厚興趣，希望循此方向發展，故選擇報讀IVE生物醫學高級文憑課程。Marco亦受到IVE老師啟發，逐步踏上專業之路：「除了課堂上教授專業理論，IVE老師亦會指導我們如何考取專業資格，加上他們與業界有非常緊密的聯繫，給予我們很多支援，例如我當年從海外大學畢業後，就是經IVE老師引薦下獲聘於現時工作的醫務化驗中心。」現時Marco於醫務化驗中心擔任註冊醫務化驗師，負責檢驗生物樣本，例如血液、尿液、細胞等，並分析檢測結果，為醫生提供診斷和治療建議。



實習配合專業教學設施 打穩基礎



Marco回想當年於IVE的學習情景：「高級文憑課程非常充實，內容涵蓋醫務化驗的四大範疇，包括臨床化學、血液學、微生物學和病理學。老師深入淺出的講解，加上有機會到醫務化驗中心和眼科中心實習，令我清楚了解到醫務化驗師的工作細節及化驗室的真實運作。」Marco表示最印象深刻的是IVE的實驗室設備嶄新齊全：「上課時所用的儀器媲美專業的化驗室，當時我們已有機會操作業界常用到的儀器，例如分子分析儀、微生物分析質譜儀等等，令我們畢業後工作更快上手。」



獲全額獎學金英國升學 完成學士及碩士課程



完成IVE高級文憑課程後，Marco以優異的成績獲得專為IVE高級文憑畢業生而設的賀維雅基金會獎學金，負笈英國繼續升學並完成學士及碩士課程。Marco表示：「獲得獎學金是我人生一個重要的轉捩點，讓我有機會去到英國醫療學科非常著名的大學—Queen's University Belfast繼續升學，為考取專業資格奠下基礎。」獲取獎學金的Marco不僅得到財政上支持前往海外升學，更因IVE課程受到英國大學認可而獲豁免修讀部分學分，讓他以一年時間在英國取得生物醫學理學士學位，之後以獎學金繼續進修完成了臨床免疫學的碩士課程。Marco表示：「回港後我投身專業並註冊成為二級註冊醫務化驗師 ，現時我正累積經驗，向成為一級註冊醫務化驗師進發。」

孔施健（Terri）

基督教家庭服務中心高級專業經理 (融合教育)



• IVE幼兒教育高級文憑

• 澳洲University of South Australia幼兒教育（榮譽）學士

• IVE特殊幼兒工作專業文憑

• 香港中文大學幼兒教育文學碩士

實務課程助畢業生確立專業發展方向



另一位畢業生Terri亦透過IVE接通升學路並逐步考取專業資格，於幼兒教育界發揮所長。Terri表示：「IVE高級文憑課程實用性強，涵蓋幼兒發展、教學法、家長溝通、特殊教育需要(Special Educational Needs, SEN)等不同專業領域，院校更會為同學安排實習，實踐課堂所學理論；我就曾到幼稚園實習，為課堂準備教材及帶領幼兒活動，這些寶貴的實戰經驗加強我的信心，助我認清目標畢業後投身幼教專業為兒童服務。」Terri現時於基督教家庭服務中心擔任高級專業經理，主力推廣融合教育和發展特殊幼教服務，日常工作不僅要處理機構的行政工作，亦需協助及管理前線幼教老師進行教學活動、制定及策劃SEN學童的活動等。



IVE高級文憑獲認可 升讀學士開拓澳洲幼教之路



高級文憑畢業後，Terri選擇繼續升讀學士學位以裝備自己。她說：「高級文憑學歷已獲得幼教專業資格，但IVE老師鼓勵我可以繼續升讀學士學位，所以便報讀了當時VTC與澳洲一所大學合辦，於香港上課的幼教學士學位銜程課程。當年完成學士學位後，我特地前往澳洲參加畢業禮，並短暫留澳探索發展機會，之後順利得到當地幼稚園聘用為幼兒教師。」Terri於澳洲教學期間，感受到當地教育以幼童為主導、重視互動遊戲的教學模式，期間她亦接觸到不少SEN學童，為了配合學童不同的學習需要，她更向澳洲地方議會自薦為SEN學童提供上門訓練：「在IVE所學的SEN理論及處理技巧，正好大派用場。」



用心教學堅定信念 協助SEN幼童成長



自從於澳洲接觸特殊幼教後，Terri便認定為SEN學童服務的志向。Terri憶述，回港後曾經接觸過一位患上大腦神經發育受損(俗稱「腦癱」)的幼童，醫生診斷他餘生都只能在病榻上度過，不過Terri和幼童的家人都沒有放棄，透過持續的訓練治療，幼童終於由慢慢坐立和爬行，到現在已經能撐扶着走路，甚至自行上落樓梯。除了照顧幼童，Terri亦不時開解及輔導他的父母，隨著幼童情況逐步改善，他們亦變得正面和開朗，現在亦不時與Terri分享兒子的近況。與家長及學生們變成朋友，在Terri的教學生涯中常有發生，她分享：「IVE老師待我亦師亦友，啟發我教學時亦秉承這種態度，與學生維持良好的關係。現時每年為我做身體檢查的醫生，亦是我當年的學生，每當看見以前教導過的學生漸漸成長，都令我再次肯定投入幼教專業是非常正確的決定。」

(特約)