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【詐騙教局】涉報大課外活動導師時薪騙千萬撥款　機構經理認串謀詐騙候判

社會 14:34 2023/07/05

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涉報大課外活動導師時薪騙千萬撥款，校聯支援經理認串謀欺詐候判（）

非政府機構（NGO）校聯支援協會及扶苗關注協會，獲教育局連續2年資助舉辦中小學課後活動，涉款達1,000萬。惟兩間NGO涉在教局巡查前，與導師簽訂假合約，虛報最高時薪為195元，惟實際時薪僅為60至150元。校聯男董事及女經理同被廉署起訴。31歲女經理今（5日）於區域法院承認2項串謀詐騙罪，待男董事案件審結後判刑。

被告為何顯華（52歲）及文海欣（31歲），案發時分別為校聯支援協會有限公司的董事及經理，兩人同被控2項串謀詐騙及1項串謀使用虛假文書的副本罪。

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文今承認2項串謀詐騙罪，串謀使用虛假文書的副本罪獲控方不提證供起訴，法官批准並撤銷控罪。另外，何早前擬不認罪，司法機構網頁顯示案件將於11月13日開審。控方指，文擬在何案中指證何。

文承認於2015年3月1日至2017年4月30日期間，串謀何妻及校聯支援協會職員詐騙教育局，訛稱受聘於該計劃轄下72個項目任教課後學術活動的兼職導師，在2015/16及2016/17兩個學年與校聯支援協會或扶苗關注協會簽訂合約，最高時薪為165元或195元。

次被告文海欣承認的案情指，首被告何顯華及何妻曹瑛分別是校聯和扶苗的董事，文則是2間機構的經理，曹母則是香港兼職導師協會有限公司的董事。

校聯和扶苗在2015/16及2016/17兩個學年向教育局申請「校本課後學習及支援計劃-區本計劃」資助，該計劃旨在透過慈善機構在中小學舉辦課後活動，提升學生的學習效能。兩機構連續2年申請撥款獲批，用作舉行功輔班及語文訓練班等活動。

在2個學年間，教育局曾到兩機構承辦活動的學校巡查達72次。何著文安排導師與兩機構簽訂虛假合約，訛稱小學導師的時薪為165 元，中學導師的時薪則為195元，並向教育局職員展示。據導師透露，他們原本與兼職導師協會簽訂合約，時薪僅得60元至150元不等，在巡查當日或之前才被要求簽假合約，巡查當日可獲發上調後的時薪。

教育局於涉案期間，分別向校聯及扶苗批出約655萬元及約381萬元，涉款共約1,036萬元。

記者：陳曉欣

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