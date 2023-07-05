【港鐵薪酬】港鐵加薪2.05%至6.15%　表現傑出者再獲發特別獎金

▲ （資料圖片）

港鐵公司今日（5日）宣布，加薪2.05%至6.15%，普遍加幅達4.1%或以上。香港鐵路總工會指，無奈接受是次薪酬調整，認為港鐵未有按「員工資歷」制訂增薪點，以及改善員工的晉升階梯。

港鐵指，經過仔細考慮公司業績、市場及經濟環境、薪酬趨勢調查結果、同事貢獻等多方面因素後，今年非經理級員工的基本薪酬加幅為2.05% 至6.15%，具體加幅按照個別同事的工作表現而定，絕大部份員工加幅為4.1%或以上，而表現優秀的同事則會另獲發放「工作表現獎」。

公司補充，為了肯定同事在過去12個月的貢獻，包括在通關和鐵路拓展的努力，公司會向合資格同事發放「酌情特別獎金」。此外，一些工作相關津貼，包括洗衣津貼、農曆新年假期膳食津貼、颱風膳食津貼、夜班當值津貼以及個別職級的定額津貼，亦會作出調整，回饋同事的辛勞。

公司強調，一直積極透過不同渠道與員工代表、工會及同事保持緊密溝通。隨著2023年初香港全面通關，社會逐漸恢復常態，港鐵公司仝人會攜手並肩，服務及建設香港，讓城市繼續前行。

香港鐵路總工會對是次薪酬調整無奈接受，指在經濟、社會復甦復常，港鐵業務、收入和前景明朗化下，港鐵本年度加薪卻未能回應該會所爭取的幅度，即不低於本年度政府公務員的加薪水平。

工會強調，港鐵應要重視員工與公司共渡時艱時默默的付出，並給予員工一份肯定及合理薪酬回報，儘快按「員工資歷」制訂增薪點，亦應提升員工的福利和培訓，以及簡化技術閘，使員工有良好的晉升和發展機會，提升員工對港鐵歸屬感，以保持公司人力資源上競爭力的優勢，防止員工流失率增加。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳麗娜