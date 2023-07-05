  • 32°C
香港時間 : 2023705日 (週三) 15:13
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 區區有好校 靈戲逼人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 周潤發 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港鐵薪酬】港鐵加薪2.05%至6.15%　表現傑出者再獲發特別獎金

社會 14:37 2023/07/05

分享：

分享：

熱門 區區有好校 靈戲逼人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 周潤發 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

（資料圖片）

港鐵公司今日（5日）宣布，加薪2.05%至6.15%，普遍加幅達4.1%或以上。香港鐵路總工會指，無奈接受是次薪酬調整，認為港鐵未有按「員工資歷」制訂增薪點，以及改善員工的晉升階梯。

港鐵指，經過仔細考慮公司業績、市場及經濟環境、薪酬趨勢調查結果、同事貢獻等多方面因素後，今年非經理級員工的基本薪酬加幅為2.05% 至6.15%，具體加幅按照個別同事的工作表現而定，絕大部份員工加幅為4.1%或以上，而表現優秀的同事則會另獲發放「工作表現獎」。

公司補充，為了肯定同事在過去12個月的貢獻，包括在通關和鐵路拓展的努力，公司會向合資格同事發放「酌情特別獎金」。此外，一些工作相關津貼，包括洗衣津貼、農曆新年假期膳食津貼、颱風膳食津貼、夜班當值津貼以及個別職級的定額津貼，亦會作出調整，回饋同事的辛勞。

公司強調，一直積極透過不同渠道與員工代表、工會及同事保持緊密溝通。隨著2023年初香港全面通關，社會逐漸恢復常態，港鐵公司仝人會攜手並肩，服務及建設香港，讓城市繼續前行。

香港鐵路總工會對是次薪酬調整無奈接受，指在經濟、社會復甦復常，港鐵業務、收入和前景明朗化下，港鐵本年度加薪卻未能回應該會所爭取的幅度，即不低於本年度政府公務員的加薪水平。

工會強調，港鐵應要重視員工與公司共渡時艱時默默的付出，並給予員工一份肯定及合理薪酬回報，儘快按「員工資歷」制訂增薪點，亦應提升員工的福利和培訓，以及簡化技術閘，使員工有良好的晉升和發展機會，提升員工對港鐵歸屬感，以保持公司人力資源上競爭力的優勢，防止員工流失率增加。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳麗娜

相關文章

【管教子女】搭地鐵手機看動漫被3歲男童一直盯 男童母1個理由要求男子勿看手機
10:28 2023/07/03
【管教子女】搭地鐵手機看動漫被3歲男童一直盯 男童母1個理由要求男子勿看手機
【高鐵延誤】港鐵就事故致歉　將檢討整體應變
16:28 2023/07/03
【高鐵延誤】港鐵就事故致歉　將檢討整體應變
【機鐵25周年】港鐵送7.5萬張機場快線單程票　即睇領取時間及方法
17:08 2023/07/03
【機鐵25周年】港鐵送7.5萬張機場快線單程票　即睇領取時間及方法

你可能感興趣

【管教子女】搭地鐵手機看動漫被3歲男童一直盯 男童母1個理由要求男子勿看手機
10:28 2023/07/03
【管教子女】搭地鐵手機看動漫被3歲男童一直盯 男童母1個理由要求男子勿看手機
【高鐵延誤】港鐵就事故致歉　將檢討整體應變
16:28 2023/07/03
【高鐵延誤】港鐵就事故致歉　將檢討整體應變
【機鐵25周年】港鐵送7.5萬張機場快線單程票　即睇領取時間及方法
17:08 2023/07/03
【機鐵25周年】港鐵送7.5萬張機場快線單程票　即睇領取時間及方法
經濟 港鐵 香港 農曆新年 鐵路 年假 港鐵

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【家居意外】3歲女童在家爬櫃拿玩具　遭突墮下電視機重砸胸部亡
18:58 2023/07/03
【家居意外】3歲女童在家爬櫃拿玩具　遭突墮下電視機重砸胸部亡
【生命鬥士】美女主播飽受慢性病折磨　緊守崗位至最後一刻26歲香消玉殞
13:54 2023/07/04
【生命鬥士】美女主播飽受慢性病折磨　緊守崗位至最後一刻26歲香消玉殞
【星二代】袁靚靚16歲仔仔被封最靚仔星二代 　「魔童」張慕童高大英俊有粉絲
12:05 2023/07/04
【星二代】袁靚靚16歲仔仔被封最靚仔星二代 　「魔童」張慕童高大英俊有粉絲