【中一叩門】中一派位放榜攻略　九龍區20間熱門官津叩門申請

▲ 九龍區熱門官津叩門詳情。

升中派位結果將於7月11日公布，若子女派到心儀中學固然開心，但若不幸落空，家長和子女就要準備叩門。不少官津中學都有少量叩門名額，部分學校已於網頁上載叩門申請詳情，TOPick亦致電學校查詢，整理了港九新界的熱門官津中學叩門資料，助家長為子女考入心儀學校。

據教育局公布，今年中一派位結果將於7月11日公布，家長和學生須在7月13日及14日辦理中一註冊，之後在7月18日參加中一入學前香港學科測驗。官津中學的「叩門」額，主要來自兩種情況，分別是每所中學的留班位，又或派位後，未有學生註冊的學額。 據悉繼小學減收「叩門位」後，教育局亦有意在中學減收「叩門位」，或減半至每班一個，但暫未有進一步消息。以下為九龍區20間熱門學校叩門資料，大部分學校都在7月11日放榜當日及翌日接受叩門申請，並設有筆試及面試。

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九龍城區

喇沙書院

申請日期：7月11日至12日 上午9時至11時半、下午2時至4時

筆試日期：7月14日

所需文件：SSPA成績單、小五及小六成績表、香港身份證

申請表格：到校索取

申請詳情：按此連結

九龍真光中學

申請日期：7月11日上午8時半至中午12時

筆試日期：7月11日 下午1:45-4:45

所需文件：申請表及相片一張

核對文件：小五及小六成績表正本、中一學位派位證正本、課外活動、社區服務或獎項證書正本、推薦信(如有)

申請表格：按此連結

申請詳情：按此連結

東華三院黃笏南中學

申請日期：7月11日早上9時至中午12時

筆試日期：7月11日下午2時至5時

所需文件：尚未提供

申請表格：按此連結

申請詳情：按此連結

華英中學

申請日期：7月11日 上午9時至下午4時

筆試日期：沒有提及

面試日期：沒有提及

所需文件：申請表、小五及小六成績表副本、中一入學註冊證副本、其他證書副本（不多於5張A4）

申請表格：尚未提供

申請詳情：按此連結

迦密中學

申請日期：7月11日上午9時至下午4時

筆試日期：7月12日上午8時45分至中午12時半

所需文件：沒有提及

申請表格：按此連結

申請詳情：按此連結

旅港開平商會中學

申請日期：7月11日上午9時至下午4時

面試日期：7月12日至13日

所需文件：申請表、小六上、下學期成績表副本、中一入學註冊證副本、不多於5頁A4的其他證書影印本

申請表格：按此連結

申請詳情：按此連結

民生書院

申請日期：7月9日或之前在學校網頁公佈相關資訊。

申請詳情：按此連結

觀塘區

聖傑靈女子中學

申請日期：7月11日 早上8時至下午1時

筆試/面試日期：7月11日下午2時

所需文件：申請表、小五及小六成績表副本

申請表格：7月11日到校索取

申請詳情：按此連結

觀塘瑪利諾書院

申請日期：7月11日上午9時至下午4時；7月12日上午9時至中午12時

筆試及面試日期：7月11日下午2時至4時；7月12日上午9時至下午4時

所需文件：申請表、香港身份證副本、小五及小六成績表副本、獎狀及證書副本

申請表格：按此連結

申請詳情：按此連結

順利天主教中學

申請日期：7月11日上午9時至中午12時

面試日期：7月11日

所需文件：近照一張、身份證明文件正副本、中一派位證正副本、小五及小六成績表正副本、申請表上獎項部分正副本、領洗紙/堅振正副本（如有）

申請表格：按此連結

申請詳情：按此連結

中華基督教會蒙民偉書院

申請日期：7月3日至13日 上午9時至下午5時

面試日期：個別通知

所需文件：申請表、小五及小六成績表、課外活動證明

申請表格：按此連結

申請詳情：按此連結

深水埗區

寶血會上智英文書院

申請日期：7月11日上午8時半至下午4時半

面試日期：7月11日（個別通知）

所需文件：申請表、小五及小六成績表副本

申請表格：按此連結

申請詳情：按此連結

中華基督教會銘賢書院

申請日期：7月11日至12日

面試日期：7月12日至13日

所需文件：尚未提供

申請表格：尚未提供

申請詳情：按此連結

長沙灣天主教英文中學

申請日期：7月11日 上午9時至中午12時半、下午1時半至4時

筆試日期：沒有提及

面試日期：沒有提及

所需文件：申請表、小四至小六成績表副本、中一派位證副本、近照

申請表格：按此連結

申請詳情：按此連結

瑪利諾神父教會學校

申請日期：即日至7月11日下午4時

筆試日期：7月12日下午2時20分至4時40分

面試日期：個別通知

所需文件：申請表、小五及小六成績表副本、其他證書及獎項副本

申請表格：按此連結

申請詳情：按此連結

黃大仙

中華基督教會協和書院

申請日期：7月11日及12日上午9時至下午5時、7月13日上午9時至下午1時

筆試日期：7月14日

面試日期：7月12至14日

所需文件：申請表、出生證明文件或身份證副本、中一派位證副本、小五及小六成績表副本、參與課外活動紀錄、獎項及成就等副本、校長推薦信（如有）

申請表格：按此連結

申請詳情：按此連結

保良局第一張永慶中學

放榜當日直接去學校申請，詳情不會在校網公布。

油尖旺

伊利沙伯中學

申請日期：7月11日 上午9時至下午4時

面試日期：7月12日

所需文件：尚未提供

申請表格：尚未提供

申請詳情：按此連結

循道中學

申請日期：7月11日上午8時半至11時半

筆試日期：7月11日下午1時至3時

面試日期：7月12日

所需文件：申請表、中一自行派位家長存根副本、《中一派位選擇學校表格》家長存根副本、入學註冊證副本、小五及小六成績表副本、身份證明文件副本、報名費$20、學生近照

申請表格：按此連結

申請詳情：按此連結

真光女書院

申請日期：7月7日公布

申請詳情：須致電學校查詢

中華基督教會銘基書院

申請日期：7月11日上午9時至下午5時

筆試日期：7月12日下午2時半至4時

面試日期：個別通知

所需文件：申請表、身份證或出生證明書副本、《中一派位選擇學校表格》副本、小五及小六成績表副本、證書/獎項及課外活動副本（不多於10頁A4）

申請表格：按此連結

申請詳情：按此連結

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責任編輯：林愛娜