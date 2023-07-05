【被指誹謗】涉評論港大重建工程　精進建築入禀指潘焯鴻誹謗要求道歉

▲ 涉評論港大重建工程 精進建築入禀指潘焯鴻誹謗要求道歉（資料圖片）

中科監察主席潘焯鴻被指於日前就港大重建工程問題，於其YouTube頻道及接受訪問時發表言論。該工程承建商精進建築有限公司日前入禀高等法院，指稱有關言論內容對其構成誹謗，令其聲譽受損，要求法庭頒令禁止潘再發布相關言論，以及立即將有片段下架，並須作出道歉及賠償。

原告精進建築有限公司；答辯人潘焯鴻及中科媒體有限公司。

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入禀狀指，潘透過中科媒體營運1個YouTube頻道，並於2023年6月26日及27日於該頻道發佈兩段影片，題為「230626【鴻綠燈】 EP622 潘焯鴻|港大校園發展工程管理質素惡劣 俄羅斯華格納嘩變鬧劇」、「230627【鴻綠燈】EP623 潘焯鴻|港大西苑蜂蜜豆腐|華格納普里戈任存亡 vs普京大帝權力」。潘另於6月26日於商台節目接受訪問，以及於7月2日於《看中國》YouTube 頻道接受訪問時，提及有關原告與港大西苑的建築工程。

入禀狀指，答辯人之言論內容對原告構成誹謗，對其聲譽受損，以及透過發布有關言論令其生意受貶損。原告要求法庭禁制答辯人續發布有關對誹謗言論，並須立即將有關影片下架，並須作出道歉，以及就誹謗作出賠償。

另外，潘與1名女子被入稟高院追討按揭貸款逾1,900萬元。原告香港信用財務有限公司，答辯人為潘焯鴻及朱瑞芳。入稟狀指，兩人於2022年9月26日，分別以名下將軍澳海翩匯及何文田加多利峰物業作抵押，申請按揭借貸1,750萬元，本金連利息分12期還款，惟答辯人還款約11.7萬元，未有歸還餘款，原告透過律師行去信追討不果，遂入追追討本金連利息共逾1,900萬元，並須將物業交吉。

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記者：梁錦麟