【精神健康】今年首半年共有2萬1千多宗精神科專科門診預約新症　醫管局：正積極實施早前訂立輪候時間目標

▲ (資料圖片)(曾耀輝攝)

醫管局回覆立法會議員查詢時表示，今年首半年精神科專科門診預約新症數目為21,182人。局方表示，政府自荷里活廣場斬人案後提出十項加強措施支援精神復元和有精神健康需要人士的目標，包括分別是第一優先（即緊急）個案輪候時間中位數不超過一星期，而第二優先（即半緊急）個案則不超過四星期，有關目標正在生效。

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局方表示，2022-23年度（截至今年3月31日），共有381名精神科醫生、3 015名精神科護士、111名臨床心理學家和302名職業治療師於醫管局精神科工作。

就提供精神科專科門診服務的人手，醫管局以綜合和跨專業方式，由包括精神科醫生、精神科護士、臨床心理學家、職業治療師和醫務社工等所組成的團隊提供精神健康服務。醫管局採用跨專業團隊的方式，以便靈活調配人手應付服務需要和運作需求。

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責任編輯：陳展棋