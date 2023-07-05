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【遺愛人間】出世5天遭護士重摔昏迷3年後離世　父母捐器官救4孩︰女兒生命添意義

親子 18:58 2023/07/05

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命運弄人，南韓一名出生5天的女嬰，在醫院慘被護士重摔在地，令她腦部受重創昏迷3年，上月尾，3歲的她突然心臟停頓離世，女孩父母傷心欲絕，但仍決定把愛女器官捐贈予4位小孩，遺愛人間。父母撰文告別︰

請再次出生成為我們的女兒，我們會一起創造並留下許多回憶，直到我們變老。

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護士重摔在地重創昏迷

綜合韓國傳媒報道，南韓釜山3歲女童鄭雅英（Jeong Ah-young）於2019年10月出生，可惜出生5天後，她卻在新生兒病房被30多歲的護士欲謀殺。該護士在15天内於新生兒病房連續虐待14名嬰兒，當時只有5日大的雅英，腿部被抓住重摔在地，導致頭部嚴重受傷昏迷。今年5月，涉案護士被最高法院判處6年監禁。

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重傷昏迷達3年的雅英，每天只能依靠呼吸機維持生命，在大學附屬醫院接受治療。上周五（30日），雅英突然心臟停頓，醫院判定其死因為「腦死」。家人對雅英離世十分傷痛，但仍忍痛決定將雅英的心臟、肺、肝臟和腎臟捐贈給4名年紀相若的小朋友，由釜山大學醫學院進行器官移植手術。

捐贈愛女器官救活他人

雅英父母事後接受訪問時指出，他們是懷著救活他人而決定捐贈愛女的器官，

我想賦予孩子來到這個世界的意義，希望雅英能在別人的身體裡繼續活著、呼吸。我是懷著想救活他人的心情決定捐贈。

韓國器官捐贈機構（Korea Organ Donation Agency）公開了父母寫給女兒雅英的信，盼望她能再度成為二人的女兒，並一同老去。

請再次出生成為我們的女兒，我們會一起創造並留下許多回憶，直到我們變老。儘管有時候會有爭吵，但我們會時常抱著你說「我愛你」。

器官組織捐贈中心的院長文寅成十分感激雅英父母，無私地挽救其他孩子的性命，而器官捐贈手術於6月30日進行，他大力讚揚二人的大愛精神︰「剛出生經歷孩子事故的家人太痛苦了，為拯救別人的生命而決定捐贈器官，感謝他們捐贈，挽救同齡孩子的生命，更有意義。」

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