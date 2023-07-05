王丹妮粉絲後援會包場慶祝生日　齊力撐周潤發新作《別叫我〝賭神〞》

在7月3日生日王丹妮（Louise）與丈夫羅孝勇早前同到泰國遊玩，慶生兼放假，叉足電後便回港跟粉絲見面。粉絲後援會一早為她安排了慶祝生日活動，於昨日（7月4日）於圓方戲院舉行第5次包場活動，一同觀看由發哥周潤發主演的《別叫我〝賭神〞》。

Louise早前出席蘇州昆山微博電影之夜， 剛好碰上曾多次合作的潘耀明導演以及發哥，三人都有合照留念。而且當年Louise拍攝《梅艷芳》時，發哥都有現身探班，明哥則是好幾套作品都有一同合作，三人頗有淵緣，Louise當然會力撐兩位。

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▲ （左起）潘耀明導演、王丹妮、周潤發。

齊撐香港電影

她跟一眾粉絲睇完戲後便現身大銀幕前跟大家打招呼，久未跟粉絲見面的Louise大派福利講明會跟粉絲們合照，令粉絲都開心得即場為她歡呼，更大叫：「好靚女啊！」

Louise續說：「多謝大家今次來撐場，覺得粉絲後援會的聚會最好便是睇戲，因為自己是個演員，可以跟大家一同觀映實在是太開心及有意義，感謝大家陪我睇戲同撐香港電影。」

對粉絲有永必應

做足準備的粉絲們更為Louise送上生日蛋糕，大合照後眾人移步到院外，對粉絲們有求必應，簽名、聊天、攞出可愛心心甫士、合照等全部做足。

而愛錫Louise的粉絲更為她送上她十分喜愛的美少女戰士以及生日卡等，最終，她逗留大約一個多小時才離開，並表示非常期待下一次跟粉絲們的聚會。

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