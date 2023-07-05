【廉署年報】廉署事宜投訴委員會去年接16宗投訴　經審議證全不成立

廉政公署事宜投訴委員會2022年年報今日(5日)提交立法會，去年委員會共接獲13宗有關廉署或其人員的投訴，涉及47項指控。受理的指控中，53%涉及廉署人員疏忽職守、24%涉及濫用權力、21%涉及行為不當、2%關乎廉署的工作程序有不足之處。而去年審議16宗於2021年或2022年接獲的投訴個案、共57項指控。全部指控證明並非屬實。

今次年報是廉政專員胡英明上任後首份向行政長官提交的年報，胡英明表示，十分榮幸能獲中央及港府信任，廉署必定配合國家政策及發展，繼續守護香港得來不易「廉潔之都」美譽，同時定當維護香港廉潔和法治，為香港發展經濟以及由治及興提供堅實支持。

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胡英明補充，配合國家在國際及一帶一路國家的倡廉發展藍圖，以及向國際社會真實反映香港的廉潔情況，廉署正籌備成立香港國際廉政學院，採取更進取、更有效方法推廣國家及香港反腐敗工作。

負責監察廉政公署執法、預防、教育和國際合作等工作的4個獨立諮詢委員會，肯定廉署過去一年的工作成效，並讚揚廉署人員保持專業，面對困難和挑戰，依然盡心竭力地維護香港廉潔文化及良好法治。

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