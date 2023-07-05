【駕駛考試】去年涉及路試結果投訴達314宗近10年最多　運輸署研錄影駕駛考試

近年涉及駕駛考試的投訴個案數目呈上升趨勢，去年運輸署共接獲314宗有關投訴，為近10年最多。政府指，運輸署正就駕駛考試進行錄影和相關考慮進行可行性研究，研究方向包括技術要求、私隱問題、攝影機／視頻所涉及的法律責任、所需費用等，預計初步研究工作將在2023年內完成。視乎研究結果，運輸署會與相關業界商討進行試驗計劃的可行安排。

運輸及物流局局長林世雄書面答覆立法會議員劉智鵬質詢，指運輸署去年接獲有關路試結果的投訴有314宗，是10年來最多，而今年首5個月的投訴個案便有140宗。運輸署不時檢視駕駛考試的相關安排，包括由2022年6月起，引入電子駕駛考試表格，通過使用平板電腦取代紙本考試表格，以提升駕駛考試工作流程效率。

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運輸署正與廉政公署一起檢視考牌主任的上班報到安排，以期確保考試制度公平、公正及廉潔的同時，增加路試數目，預計檢視工作將於今年第三季完成。同時，運輸署亦正就駕駛考試進行錄影和相關考慮進行可行性研究，研究方向包括技術要求、私隱問題、攝影機／視頻所涉及的法律責任、所需費用等，預計初步研究工作將在2023年內完成。視乎研究結果，運輸署會與相關業界商討進行試驗計劃的可行安排。

林世雄又提到，​運輸署每年安排約16.7萬個路試，每個工作天平均安排約700個路試，並因應輪候情況及人手等，適當地分布於不同車輛類別。截至5月底，輪候最長的是私家車合併試，輪候人數有超過3萬人，其次是輕型貨車合併試，有逾2.9萬人輪候。

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