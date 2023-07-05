【粉嶺高球場】哥球會就球場申請聯合國教科文組織亞太區文化遺產保護獎　冀肯定球場價值及球會的保育工作

▲ （陳靜儀攝）

政府9月將收回粉嶺高爾夫球場32公頃「舊場」用地，涉及8個球洞，其中約9公頃計畫用作建公屋。城規會上月舉行公聽會後，暫未有結果，據了解下周將舉行閉門會議。香港哥爾夫球會今（5日）再出招，指上星期已就整個粉嶺高球場向聯合國教科文組織申請亞太區文化遺產保護獎，冀進一步確立和肯定球場的文化價值和球會多年的文化保護工作。會長郭永亮並重申，希望球場可以維持原狀，建議將來周一至六開放整個舊場作公眾球場、周日開放該8個球洞作「中央公園」等。

郭永亮表示，粉嶺高球場是一般球場不能比擬的活古蹟，為進一步肯定球場的價值，球會數月前已聘請獨立顧問為球場進行問卷景觀研究及評估，以申請有關獎項，結果顯示球場不論在歷史價值、球場設計價值、自然保育價值及可持續價值方面，均有傑出的文化價值評級，形容很開心獲得專家認證符合甄選準則，亦對拿獎有信心；而選擇此時間申請則因最近才完成申請資料的準備。

郭永亮預計今年11月會有申請結果，希望能帶來好消息，讓香港在國際上有多一項成就，利用球場說好香港故事；他又相信，只要球場一路保持目前的運作及狀況，即使交由康文署管理也不會影響評核。

郭永亮也再次重申立場，指希望香港可以繼續擁有全亞洲最古老球場，而非用之來建屋了；他建議，政府保留舊場收回的8個球洞，在周一至周六作公眾球場之用，球會也樂意一同開放其餘10個球洞，讓市民可使用球場完成一個完整的18洞回合；而打球以外的時段也可開放予公眾享用不同設施；至於周日則可作中央公園，讓市民隨時享用，他指希望盡快與政府商討有關建議，探討對市民最有益的安排。

他並提到球場在上周六開放及舉行同樂日，吸引逾萬人次前往體驗攀樹和高球等活動，他日由康文書管理或未必有如此多活動作為賣點吸引市民，且人手、洗手間及保安等配套也未必足夠，冀政府知道球會願意配合政府並擔當管理者角色，希望可以與政府達成合作計劃。他又指，球會願意繼續投放資源，會增加配套讓市民可以更舒適地享用球場，如樂意在球場建立文化生態保育資源中心及社區中心等，強調「球會一個仙都唔會賺」，且一路以來均沒有賺錢，反而是不斷投放資源讓國際賽事落戶香港。

郭永亮早前透露，球會正申辦高爾夫球巡迴賽「LIV Golf」。他稱，主辦單位正進行最後篩選，但曾向球會反映有關球場土地用途的憂慮，而主辦單位昨日最新的新聞稿也指南韓首爾是他們很有機會會去的城市，並未提及香港，球會會繼續與不同持分者溝通，希望盡快給予主辦方信心，盡最大努力爭取賽事落戶香港，為香港帶來國際性大型體育運動的新亮點。

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記者：黃小冰