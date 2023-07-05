【兒童肥胖】醫生勸喻兒童停飲1類飲品　改善1個飲食習慣半年瘦10公斤

▲ 台灣有醫生指出兒童肥胖率越來越高，提醒家長注意小孩的含糖飲料攝取量。

炎炎夏日，不少人都會在街上購買冰涼的飲料消暑。但台灣就有醫生提醒家長，要注意小孩含糖飲料的攝取量，否則可能一個暑假過去，體重便突然超標。

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台灣兒童內分泌醫生陳奕成周二（4日）在Facebook專頁上發文，指出近幾十年來兒童肥胖率越來越高，而含糖飲料如手搖飲品、運動飲品及碳酸飲品就被視為其中一大主因。陳奕成表示，含糖飲料本身含有大量糖分和卡路里，亦有許多研究證實大量攝取含糖飲料會導致體重增加和肥胖。

他引述《新英格蘭雜誌》於2012年所發表的一篇研究，研究人員將640位5至12歲的兒童隨機分成兩組，每天分別喝含糖飲料和無糖飲料。經過一年半的追蹤後，他們發現每天喝250mL含糖飲料的組別與無糖飲料組相比，在體重上有明顯增加；而含糖飲料組的兒童在皮脂厚度測量、腰圍身高比及體脂率等肥胖相關的身體評估上所錄得的數據亦明顯較高。

到底含糖飲料為何會導致兒童肥胖？陳奕成就解釋，含糖飲料中的高熱量容易吸收，卻不會同時給予孩子飽足感，換言之他們喝完飲料後還需要繼續攝取其他食物，於是便造成總熱量攝入過高的情況。久而久之，這些額外攝取的熱量便會轉化為脂肪，進而引發兒童肥胖的問題。

陳奕成也提出，即使小孩已經因為喝含糖飲料而導致體重超標，只要從現在開始停喝亦能順利恢復健康。他引述《新英格蘭雜誌》另一篇同樣於2012年發表的研究，人員針對原本就有喝含糖飲料習慣的224位肥胖兒童進行調查，著他們每天少喝1.7份含糖飲料。一年後，他們和對照組相比，體重大概能夠減少2公斤左右，BMI也可以減少約0.5。他另外分享一宗臨床病例，指一名男童原本每天都要喝2份含糖飲料，在經過門診提醒與飲食衛教後，徹底戒掉了喝含糖飲料的習慣，半年後覆診體重竟減了10公斤。

陳奕成總結，含糖飲料對兒童肥胖有巨大影響，提醒家長關注孩子們的飲食習慣，又建議可提供開水、氣泡水等更為健康的替代選擇。他亦指出，如果家長能以身作則，在飲食中一起避免選擇含糖飲料，孩子們自然也會受到影響，更容易改變為健康的飲食習慣。

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責任編輯：羅嘉欣