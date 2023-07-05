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【開心香港】「樂聚維港嘉年華」 周末開鑼　即看入場須知及極端天氣安排

社會 15:55 2023/07/05

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熱門 區區有好校 靈戲逼人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 周潤發 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

（旅發局提供）

香港旅遊發展局本周六（8日）起，一連五個周末晚上，沿灣仔海濱舉行「樂聚維港嘉年華」，涵蓋街頭表演、極限運動表演及「幻彩詠香港」水上煙火版；而焦點活動之一為維港水上音樂會，在灣仔水上單車所在的海傍，以躉船打造一個水上舞台，每晚舉行2場音樂會，合共20場，每場約1小時。

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臨近舉行日，旅發局提供以下有用貼士，以便市民順利前往場地及參與活動：

有關「樂聚維港嘉年華」

1.怎樣前往？

港鐵會展站A3出口，經天橋步行約5分鐘；香港會議展覽中心步行約10分鐘。請跟隨現場示進場。會場不設停車泊位，入場人士須使用公共交通。

2.現場會實施人流管制嗎？

會視乎入場人數，考慮實施人潮管制措施，包括只開放部分出入口；附近交通可能受影響。請留意現場及網站的最新資訊。

3.是否需要持票進場？

「樂聚維港嘉年華」當中「維港水上音樂會」是唯一需要持票入場的節目，其他節目包括街頭表演、極限運動表演、「幻彩詠香港」水上煙火版及盛夏飲品小食無需持票，市民旅客只要於活動舉行期間，到灣仔海濱一帶，隨時可走入不同表演區。

有關「樂聚維港嘉年華-維港水上音樂會」（須持票入場）

4. 我需要提早入場嗎？

音樂會登記區於每場音樂會開始前一小時開放，建議每名持票人士提早最少30分鐘 到達登記區等候，以預留足夠時間進行保安檢查及配戴活動手帶。

市民可留意活動須知 ，包括禁止攜帶進場物品的指引，當中包括不可攜帶長傘入場，建議攜帶雨衣及其他雨具。

5. 入場時需要出示門票嗎?

入場時須要掃描門票獨立二維碼，每張門票上的獨立二維碼只限一人使用，只可使用一次。入場後，使用過的二維碼將失效，不能再次使用。 參加者須預早準備二維碼，入場使用時確保門票連結至有效旅發局電子平台帳戶。

6. 如何分配座位？

音樂會現場不設座位及沒有劃位。 因安全考慮，場內將劃分不同區域。入場人士進場時需要選定區域。

7. 如活動舉行當日有颱風或天氣不穩，水上音樂會會如何安排？

旅發局就天氣情況將作出相應的安排，在活動當日，若活動開始前三小時內，三號或以上的熱帶氣旋警告信號生效，音樂會將會取消，詳情可參考入場須知 ，留意網頁最新公布。

「維港水上音樂會」的準備工作可能因受惡劣天氣而受影響，呼籲參與活動的人士提早留意相關公布。

8. 門票可以轉讓及轉售嗎？

所有門票一律不得轉讓及轉售，切勿將二維碼任意公開或提供給他人，以防遭人冒領入場。

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責任編輯：陳麗娜

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