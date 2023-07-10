【書展2023】商台DJ歪歪推出首本散文集　樂做斜槓族 ：把創作視為我的工作

▲ 歪歪（王遠杰）接受TOPick專訪。

自小以來，我們都被長輩教導不要走歪路、行差踏錯，商台DJ歪歪（王遠杰）就在今年盛夏中不選擇以「聲音導航」，而是以文字帶大家踏遍歪路，推出首本散文集《那天我走上了歪路》。

歪歪接受TOPick專訪時說：「歪路不是指作奸犯科，是指走過一些較辛苦的路，沒有行錯路的話，人是不會長大的，經歷過的傷心會化為成長的養份！」

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走過的歪路

歪歪自幼稚園時期至踏入職場後也走過不少歪路，可謂經驗老到，他認真地看著新書目錄，再分享其中的一段經歷：「我在今年與朋友到日本大阪旅行，旅程期間剛好是我的正日生日，我已經向朋友說不是太想慶祝，但又要考慮我是一名KOL，也少不了吹蠟燭的環節，對方本來回應道：『我當你係我條女（女朋友）咁看待。』」

在歪歪生日當天，朋友完全把歪歪的生日遺忘，二人於是一起在大阪街頭找蛋糕店，花了更兩個多小時也無功而回，唯有買一個「最似生日蛋糕」的蛋糕。

可是，當二人購得蛋糕後，又發現買不到生日蠟燭，最「出事」的是民宿門鎖被改密碼，二人輾轉在凌晨近2時才成功入住酒店，幸好他們下榻的酒店有提供生日蠟燭，令歪歪終於可慶祝生日！

▲ （陳慧安攝）

他從事件中有所領悟：「上天需要你兜過不同的路，到達舒服的酒店才可以慶祝，就好像是踏破鐵鞋無覓處！這件事也令我學會豁然，即是不用把自己逼得太緊，事情在適當的時候便會出現。」

對於「行歪路」，歪歪認為在想法上也會走歪路：「我們不會一下子便很成熟，總需要行冤枉路、鑽牛角尖，回望就會慶幸走過歪路，否則也不會成就更好的想法。」

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小學時已想做作家？

在出書的想法上，歪歪似乎未有走太多冤枉路，他指自己在小學二年級時在兒童文學雜誌的《我是未來大作家》欄目中初次投稿，文章一下子便成功刊登，於是令他萌生成為作家、作者的想法。

從香港中文大學新聞與傳播系畢業後，歪歪加入商台任職DJ，監製Donald既提議歪歪可把節目的稿件儲存起來，又不時把「出書啦」掛在嘴邊，成為了推動歪歪出書的力量！

直至今年年初，歪歪有感已達適合出書的時間，便決定推出首本散文集，他開心地說：「這是一個多年以來的心願，現時也終於做得到，是不容易的，但一直前進就發現不是想像般那麼困難」。

▲ 歪歪（IG圖片）

與時間競賽

雖則歪歪新書的內容有不少是來自他在節目內分享的事，但他指不是簡單地把口語改成書面語，可能需把內容的頭中尾調動，又或者抽取不同的景物作描寫。

他坦言自己在今年3月尾才開始修改稿件，發現自己用一晚時間才可完成一篇稿，更有一半的文章需要重寫，他坦言：「要花上更多的時間，每一晚也在趕稿，幸好趕得及在5月31日完成」。

▲ 歪歪（陳慧安攝）

歪歪：創作是我的工作

身為斜槓族的歪歪，既是DJ，又是KOL、填詞人，現時更添上「作者」的身份，工作忙過不停，從他的分享可感受得到他是樂在其中！

他強調自己沒有想過只當DJ，「電台節目固然是要做好，我把創作視之為我的工作，並不是把DJ視為我的工作，當把創作視為工作的話，就不算是分心！我是需要以不同的方式以表達自己，當然的確是會感到辛苦呢！」

他在兩年前曾辦高中中文科與中國文學科補習班，問到未有繼續執教鞭的原因時，他說：「學生比想像中不生性，不交功課、上課時『失蹤』，所以就免得『攞苦嚟辛』。」

部份藝人會為追夢而從事兼職幫補生計，他指自己為學生補習與賺錢無關，「為學生補習是我的興趣，我最喜歡教中文寫作，不是在計算金錢，而要視乎學生是否想學習。」

▲ 歪歪除了主持《那天我走上了歪路》外，又與阿酸（圖右）一同主持《二人限聚》。（IG圖片）

幽默感十足？

歪歪平日熱衷在社交平台與支持者、網民交流，每每予人搞笑、幽默的感覺，看著他的帖文也不自覺會笑起來，數到一大經典就是他不時會倒瀉奶茶，更有網民指他是「特登」製造奶茶意外！

他作出解釋：「這真的是很滑稽，已經有一些未有拍下來，我也不相信會倒瀉這麼多次。總之，我不會故意倒瀉奶茶，我懷疑自己的手指因長期使用手機而變得不太靈活，我也很討厭經常倒瀉飲品的自己！」

▲ 歪歪會分享自己倒瀉奶茱的一幕，並獲得部份網民的同情！（IG圖片）

幽默感不是與生俱來，沒有人天生便懂得令人發笑，觀看棟篤笑或多或少對歪歪也有得著，他從中學習到何謂幽默，「幽默是解決不到問題，就是可化解當中的情緒。」

他樂意繼續在社交平台、電台節目中大展幽默本色，他笑著說：「在香港，可以令人發笑是很重要呢！」

他形容私下的自己是一名「憤青」：「一早起來，我對所有事情也看不過眼，變相我是很容易感疲倦。如果大家覺得我所說的話是搞笑，那都是經過我的消化而得來。」

相信歪歪沒有走過「歪路」的話，也無法成就現時的他呢！

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記者：陳淑霖

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